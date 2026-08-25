Uber Black जैसा किराया, सफर हवा में! इस शहर में आ रही Flying Taxi

दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले बड़े शहरों में से एक लॉस एंजेलिस अब Flying Taxi आने वाली है. इसे असली ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी कंपनी Archer Aviation और स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट कंपनी AEG ने मिलकर डाउनटाउन लॉस एंजेलिस के मशहूर L.A. LIVE इलाके में एक वेटरीपोर्ट बनाने का प्लान बताया है. वेटरीपोर्ट यानी ऐसी जगह, जहां इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हेलिकॉप्टर की तरह ऊपर से उड़ान भर सके और सीधे उतर सके.

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दरअसल आर्चर एविएशन को LA28 Olympic और Paralympic Games का ऑफिशियल एयर टैक्सी प्रोवाइडर चुना गया है. 2028 में दुनिया भर से लाखों लोग लॉस एंजेलिस पहुंचेंगे और शहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना. ऐसे में सड़क पर घंटों फंसे रहने के बजाय हवा में उड़ने वाली टैक्सी एक नया विकल्प बन सकती है.

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फ्लाइंग टैक्सी दिखती कैसी है?

आर्चर एविशन जिस एयर टैक्सी पर काम कर रही है उसका नाम Midnight है. यह कोई छोटी उड़ने वाली कार नहीं है, जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है. यह एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL एयरक्राफ्ट है. आसान भाषा में समझें तो यह हेलिकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ सकती है, लेकिन हवा में आगे बढ़ते समय विमान की तरह उड़ती है.

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Expanding our planned LA network: we're partnering with @AEGworldwide to develop a vertiport at @LALIVE in the heart of downtown LA adding one of the city’s biggest sports and entertainment destinations to our planned air taxi network.



Think less time in transit. More time at… pic.twitter.com/NH2PvTCahz — Archer (@flyarcher) August 24, 2026

इसमें पायलट के साथ चार यात्रियों के बैठने की जगह है. कंपनी का दावा है कि इसका मकसद शहर के अंदर छोटे और तेज सफर कराना है. आर्चर के अनुसार, उसका लॉस एंजेलिस नेटवर्क उन यात्राओं को 10 से 20 मिनट की फ्लाइट में बदलने का टारगेट रखता है, जिनमें सड़क से एक घंटा या उससे ज्यादा समय लग सकता है.

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लॉस एंजेलिस जैसे शहर में इसका मतलब समझना आसान है. भारत के दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में रहने वाले लोग जानते हैं कि कभी-कभी 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी एक से डेढ़ घंटा लग जाता है. इसी समस्या का हल एयर टैक्सी कंपनियां बेच रही हैं. विचार यह है कि सड़क पर जगह नहीं बची है तो शहर के ऊपर मौजूद आसमान का इस्तेमाल किया जाए.

आम आदमी Flying Taxi का किराया दे पाएगा?

Flying Taxi सुनते ही सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि क्या इसमें सिर्फ करोड़पति और VIP ही बैठ पाएंगे? आर्चर का लंबे समय से लक्ष्य रहा है कि एयर टैक्सी सेवा की कीमत लॉन्च के शुरुआती दौर में प्रीमियम राइड सर्विस के करीब हो और बड़े स्तर पर ऑपरेशन बढ़ने के बाद कीमत और कम की जा सके. कंपनी के पुराने बिजनेस मॉडल में प्रति यात्री प्रति मील लागत को Uber Black या दूसरी प्रीमियम कैब के आसपास लाने का टारगेट बताया गया था.

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यानी अगर सड़क से जाने के लिए आप सामान्य Uber लेते हैं, तो Flying Taxi की कीमत उससे ज्यादा हो सकती है. लेकिन अगर आप Uber Black जैसी महंगी प्रीमियम कार लेते हैं, तो फ्यूचर में दोनों का खर्च एक-दूसरे के करीब आ सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉस एंजेलिस के लिए आर्चर ने अभी कोई फाइनल पब्लिक टिकट प्राइस जारी नहीं किया है.

हेलिकॉप्टर से कम शोर, बिजली से चलेगी टैक्सी

आर्चर मिडनाइट पूरी तरह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है. कंपनी का कहना है कि इसे पारंपरिक हेलिकॉप्टर की तुलना में कम शोर के साथ चलाने के लिए डिजाइन किया गया है और उड़ान के दौरान इसके अपने ऑपरेशन से एमिशन्स भी नहीं होंगे. यही वजह है कि eVTOL कंपनियां इसे हेलिकॉप्टर का ज्यादा आधुनिक और शहरों के लिए बेहतर विकल्प बता रही हैं. मिडनाइट में कई मोटर्स और प्रोपेलर्स हैं और कंपनी इसे कमर्शियल एविएशन जैसी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित कर रही है.

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