बाथरूम में घुसे तो शैंपू की बोतलों के बीच 'आराम फरमा' रहा था अजगर, फिर हुआ ऐसा रेस्क्यू

अगस्त 2026 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के छोटे से कस्बे वूमबाय में एक घर में अजीब और थोड़ा डरावना वाकया हुआ. एक बड़ा कार्पेट पाइथन चुपके से घर में घुसा और सीधे बाथरूम में जा पहुंचा.
बाथरूम में घुसने के बाद सांप अलमारियों और शेल्फ पर रखे सामान के बीच घूमता रहा. उसकी भारी बॉडी और हलचल से कई कांच की चीजें नीचे गिरकर टूट गईं. देखते ही देखते फर्श पर कांच के टुकड़े और सामान बिखर गया, जबकि सांप शैंपू की बोतलों, कॉटन बड्स और दूसरे टॉयलेटरी आइटम्स के बीच आराम से बैठा रहा.
घरवालों ने जैसे ही सांप को देखा, तुरंत लोकल स्नेक कैचर को बुलाया. इसके बाद मशहूर और लाइसेंस्ड स्नेक कैचर डैनियल बस्ट्रा, जिन्हें लोग 'स्नेक कैचर डैन' के नाम से जानते हैं, मौके पर पहुंचे. उन्होंने कार्पेट पाइथन को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया.
देखें वीडियो
डैन ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. वीडियो में सांप बाथरूम में बैठा नजर आता है और उसके आसपास टूटे कांच व बिखरा सामान दिखाई देता है. इस वीडियो को ABC News ने 24 अगस्त 2026 को अपने X अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.
कार्पेट पाइथन कितना है खतरनाक?
कार्पेट पाइथन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाकों में पाया जाने वाला जहरीला नहीं, बल्कि शिकार को जकड़ने वाला सांप है. हालांकि यह आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन इसके बड़े आकार को देखकर किसी की भी हालत खराब हो सकती है.इस अजगर की त्वचा पर बने खास डिजाइन और पैटर्न कालीन जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे कार्पेट पाइथन कहा जाता
सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में रोजमर्रा की जिंदगी ही ऐसी है, जबकि कुछ ने कहा कि अगर बाथरूम का दरवाजा खोलते ही ऐसा नजारा दिख जाए तो डर के मारे हालत खराब हो जाए. हालांकि राहत की बात यह रही कि आखिर में न तो घरवालों को नुकसान हुआ और न ही सांप को.