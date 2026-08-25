scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर

तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. तेजपाल ने कोर्ट में सरेंडर से छूट देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया. अब उन्हें 22 सितंबर तक सरेंडर कर उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करना होगा. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी.

Advertisement
X
तरुण तेजपाल ने सरेंडर से छूट मांगी थी. (Photo: ITG)
तरुण तेजपाल ने सरेंडर से छूट मांगी थी. (Photo: ITG)

तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. तेजपाल ने कोर्ट में सरेंडर से छूट देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया. अब उन्हें 22 सितंबर तक सरेंडर कर उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करना होगा. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी.

तेजपाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरेंडर से छूट देने वाली इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को 31 अगस्त को सूचीबद्ध करने की मांग की थी. उनकी दलील थी कि जब तक इस आवेदन पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक तेजपाल को सरेंडर करने से राहत दी जाए.

दो हफ्ते में तरुण तेजपाल को करना होगा सरेंडर

सम्बंधित ख़बरें

Tarun Tejpal reached Supreme Court
'तरुण तेजपाल को पहले सरेंडर करना चाहिए था...', SC में गोवा सरकार की दलील
Tarun Tejpal reached Supreme Court
10 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल
Tarun Tejpal
हिंसा, रेप और 13 साल की कानूनी लड़ाई... तेजपाल केस की पीड़िता का दर्द
Tarun Tejpal
यौन उत्पीड़न केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, ये बोलीं बेटी
Tarun Tejpal Acquittal
तरुण तेजपाल केस में HC ने क्यों बदला ट्रायल कोर्ट का फैसला? ये हैं 10 बड़ी वजहें

गोवा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नियमों और पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दोषी को पहले सरेंडर करना होगा. अगर उसने सरेंडर नहीं किया है तो उसकी अपील को तब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक उसके साथ सरेंडर से छूट की अर्जी न हो. कोर्ट ने मेहता की दलीलों को स्वीकार करते हुए तेजपाल को दो हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

Advertisement

तरुण तेजपाल का क्या है पूरा मामला?

2013 के रेप केस में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था. इसके खिलाफ गोवा सरकार ने अपील की. 6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इसके बाद तेजपाल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सरेंडर से छूट की मांग की. वहीं, गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है. हालांकि, सरकार ने उनकी दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है.

अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद तेजपाल को तय समय में आत्मसमर्पण करना होगा. 22 सितंबर तक सरेंडर सर्टिफिकेट जमा किए जाने के बाद ही मामले में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'महाराज जी, एक सेल्फी!' सुनते ही बीच में पहुंचे CM योगी, 6 महीने में 1 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान |
    बाथरूम में घुसे तो शैंपू की बोतलों के बीच 'आराम फरमा' रहा था अजगर, फिर हुआ ऐसा रेस्क्यू |
    कभी इतनी लग्जरी थी चीनी... राजा-महाराजा भी 'सजावट', दवाई के काम में लेते थे! |
    'इंडियन आइडल' जीतकर भी गुमनाम रहे ये सितारे, 2 सिंगर्स ने कम उम्र में ही छोड़ी दुनिया |
    गेट के अंदर सिक्योरिटी और सुविधा, बाहर वही दुनिया...गेटेड सोसायटी या खुला मोहल्ला कौन बेहतर |
    Punjabi Kadhi Pakora Recipe: पंजाबी कढ़ी-पकौड़ा बनाने के लिए अपनाएं फराह खान के ये 3 टिप्स, पकोड़े बनेंगे एकदम सॉफ्ट |
    तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर |
    TMC के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अयोग्यता मामले में देरी पर मांगा जवाब |
    श्रीशैलम: 3 दिन से बंद था लॉज का कमरा, दरवाजा खुला तो अंदर मिले एक ही परिवार के 5 शव |
    'हम बाल बनाकर आते हैं!' धोनी-रोहित और सूर्या के साथ उस यादगार तस्वीर के पीछे की अनसुनी कहानी
    Advertisement