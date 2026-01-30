क्या हैक हुआ था विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट? अब आ गया वापस

इंस्टाग्राम से विराट कोहली का अकाउंट अचानक गायब हो गया था, जो अब वापस आ गया है. फैन्स को ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट या डिएक्टिवेट कर दिया है. वहीं एक अंदाजा ये भी था कि क्या उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है. हालांकि, अब उनका अकाउंट वापस आ गया है.

और पढ़ें

विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट को 27 करोड़ फॉलो करते हैं. ये अकाउंट 30 जनवरी की सुबह कुछ देर के लिए गायब हुआ था, जो अब वापस नजर आने लगा है.

किन वजहों से गायब हुआ होगा विराट का अकाउंट

कई बार किसी अकाउंट के गायब होने की वजह इंस्टाग्राम खुद भी हो सकता है. दरअसल, इंस्टाग्राम को अगर किसी अकाउंट पर शक होता है तो वो उसे टेम्परेरी हाइड कर सकता है. विराट कोहली का अकाउंट वेरिफाइड है ऐसे में इसकी संभवना कम दिखती है.

यह भी पढ़ें: डिलीट या हैक... विराट कोहली का इंस्टाग्राम फिर एक्टिव, फैन्स में मचा था हड़कंप

अगर किसी अकाउंट से अचानक ज्यादा फॉलो या अनफॉलो, बहुत ज्यादा लाइक और कंमेट होने लगते हैं तो इंस्टाग्राम का सिस्टम उसे बॉट समझ सकता है. विराट कोहली के मामले में ऐसा होनी की उम्मीद बहुत कम है.

Advertisement

यूजर ने किया डिसेबल

कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने खुद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल किया हो. बाद में लॉगइन करके उसे रिएक्टिवेट किया जा सकता है. इस दौरान अकाउंट पूरी तरह से गायब हो जाता है और सर्च में भी नहीं आता है.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम से गायब हुए विराट, अनुष्का से फैंस ने लगाई गुहार, पूछा- कोहली भैया कहां गए?

इंस्टाग्राम का ग्लिच

कुछ मामलों में ये पूरी तरह से इंस्टाग्राम की वजह से होता है. यानी इंस्टाग्राम के सर्वर में किसी दिक्कत या ग्लिच की वजह से भी कुछ यूजर्स के अकाउंट गायब हो सकते हैं. हालांकि, इसका अगर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं होता है. कई यूजर्स इसकी जद में आते हैं.

एक वजह यूजरनेम में बदलाव भी होती है. यानी यूजरनेम बदलने की वजह से कई बार अकाउंट लोगों को नजर नहीं आता है. इस मामले में ये भी नहीं हुआ है.

---- समाप्त ----