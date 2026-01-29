scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Economic Survey 2026 Live: संसद में आज आएगा आर्थिक सर्वे, पीएम बोले- हम रिफॉर्म की राह पर

aajtak.in | नई दिल्ली | 29 जनवरी 2026, 11:22 AM IST

Economic Survey Live Updates: संसद के चालू बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. बजट सत्र के दूसरे दिन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे दिन आज आर्थिक सर्वे पेश होना है. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का यह दूसरा क्वार्टर है. हम रिफॉर्म की राह पर चल पड़े हैं. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है. 

11:22 AM (2 मिनट पहले)

राज्यसभा में चल रहा शून्यकाल

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है. सांसद सभापति की अनुमति से विषय उठा रहे हैं.

 

11:20 AM (4 मिनट पहले)

शांतिपूर्ण चल रही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, लोकसभा में प्रश्नकाल

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है. लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. लोकसभा में सांसद राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं. 

 

