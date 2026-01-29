Economic Survey 2026 Live: संसद में आज आएगा आर्थिक सर्वे, पीएम बोले- हम रिफॉर्म की राह पर

संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे दिन आज आर्थिक सर्वे पेश होना है. संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का यह दूसरा क्वार्टर है. हम रिफॉर्म की राह पर चल पड़े हैं. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है.