scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली में बारिश के आसार! पहाड़ों पर बर्फबारी का असर जारी... जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 29 जनवरी 2026, 11:09 AM IST

Weather Live Updates: पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है. भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 885 सड़कें बंद और बिजली-पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है. आने वाले दिनों में भी देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने का अनुमान है. फरवरी की शुरुआत में दिल्ली में फिर एक बार बारिश हो सकती है.

Delhi NCR Weather Delhi NCR Weather

3 फरवरी तक दिल्ली का मौसम सर्द और धुंधला बना रहने के आसार हैं. आने वाले दिनों में दिनभर बादलों की मौजूदगी रह सकती है. जबकि रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. दिल्ली में तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. वहीं, रातें काफी ठंडी रहेंगी, न्यूनतम तापमान आमतौर पर 6 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. जिसमें 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे मध्य भारत में भी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सावधान! वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:04 AM (21 मिनट पहले)

Delhi AQI: कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार

Posted by :- Aman

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया है.

  • आनंद विहार – 331 AQI
  • नेहरू नगर – 315 AQI
  • आरके पुरम – 312 AQI
  • जहांगीरपुरी – 332 AQI
  • वजीरपुर – 308 AQI
10:53 AM (32 मिनट पहले)

Snowfall: मनाली बर्फ की चादर से ढका

Posted by :- Aman

बर्फबारी के बाद मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है.

 

10:46 AM (39 मिनट पहले)

Delhi Rain: जनवरी की बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड

Posted by :- Aman

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, जनवरी के महीने में अब तक सफदरजंग वेधशाला में 21 मिमी और पालम एयरपोर्ट पर कुल 36 मिमी बारिश दर्ज की गई है. जबकि सामान्य तौर पर जनवरी में सफदरजंग का औसत 19.2 मिमी और पालम का 17.2 मिमी होता है. यानी इस बार दिल्ली में 4 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है.

10:38 AM (47 मिनट पहले)

Dense Fog: देहरादून में छाया घना कोहरा

Posted by :- Aman

उत्तराखंड के देहरादून में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया है.

 

Advertisement
10:32 AM (53 मिनट पहले)

Uttarakhand Weather: हरिद्वार में कोहरा

Posted by :- Aman

हरिद्वार में सुबह कुछ हिस्सों में हल्की धुंध और कोहरे का असर देखा गया है.

 

10:28 AM (57 मिनट पहले)

Delhi Weather: जानें आज का मौसम

Posted by :- Aman

IMD के अनुसार, आज दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है.

10:24 AM (एक घंटा पहले)

Himachal Snowfall: बर्फबारी से सड़कें बंद

Posted by :- Aman

हिमाचल में भारी बर्फबारी के कारण 885 सड़कें बंद हो गई है. इसका असर बिजली-पानी की सप्लाई पर भी देखने को मिला है.

 

Advertisement
Advertisement