Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली में बारिश के आसार! पहाड़ों पर बर्फबारी का असर जारी... जानें मौसम

3 फरवरी तक दिल्ली का मौसम सर्द और धुंधला बना रहने के आसार हैं. आने वाले दिनों में दिनभर बादलों की मौजूदगी रह सकती है. जबकि रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. दिल्ली में तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. वहीं, रातें काफी ठंडी रहेंगी, न्यूनतम तापमान आमतौर पर 6 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. जिसमें 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे मध्य भारत में भी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सावधान! वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...