Delhi-NCR Weather Live: दिल्ली में बारिश के आसार! पहाड़ों पर बर्फबारी का असर जारी... जानें मौसम

3 फरवरी तक दिल्ली का मौसम सर्द और धुंधला बना रहने के आसार हैं. आने वाले दिनों में दिनभर बादलों की मौजूदगी रह सकती है. जबकि रात और सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. दिल्ली में तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. वहीं, रातें काफी ठंडी रहेंगी, न्यूनतम तापमान आमतौर पर 6 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. जिसमें 1 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे मध्य भारत में भी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया है.
बर्फबारी के बाद मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है.
स्काईमेट वेदर के मुताबिक, जनवरी के महीने में अब तक सफदरजंग वेधशाला में 21 मिमी और पालम एयरपोर्ट पर कुल 36 मिमी बारिश दर्ज की गई है. जबकि सामान्य तौर पर जनवरी में सफदरजंग का औसत 19.2 मिमी और पालम का 17.2 मिमी होता है. यानी इस बार दिल्ली में 4 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है.
उत्तराखंड के देहरादून में कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया है.
हरिद्वार में सुबह कुछ हिस्सों में हल्की धुंध और कोहरे का असर देखा गया है.
IMD के अनुसार, आज दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है.
हिमाचल में भारी बर्फबारी के कारण 885 सड़कें बंद हो गई है. इसका असर बिजली-पानी की सप्लाई पर भी देखने को मिला है.