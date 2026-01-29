Ajit Pawar Funeral LIVE: अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव शरीर अस्पताल से ले जाने पहुंचे पार्थ और कोकाटे

Ajit Pawar Funeral LIVE News & Latest Updates: बुधवार, 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का अचानक निधन हो गया. यह हादसा लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ और प्लेन के अंदर बैठे अजित पवार सहित पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया ख़ालीपन आ गया. महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले AAIB हादसे की जांच कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट (ADR) का मामला दर्ज किया है.

​

प्लेन क्रैश हादसे के बाद NCP-SP प्रमुख शरद पवार, NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती में विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे हैं.

अजित पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अजित पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है. अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई सीनियर नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.