Ajit Pawar Funeral LIVE: अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव शरीर अस्पताल से ले जाने पहुंचे पार्थ और कोकाटे

Ajit Pawar Funeral LIVE News & Latest Updates: बुधवार, 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का अचानक निधन हो गया. यह हादसा लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ और प्लेन के अंदर बैठे अजित पवार सहित पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया ख़ालीपन आ गया. महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले AAIB हादसे की जांच कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट (ADR) का मामला दर्ज किया है.
प्लेन क्रैश हादसे के बाद NCP-SP प्रमुख शरद पवार, NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती में विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे हैं.
अजित पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अजित पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है. अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई सीनियर नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.
अजित पवार का शव कातेवाड़ी, बारामती स्थित उनके आवास पर ले जाया गया है, जहां हजारों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं.
अजित पवार का पार्थिव बारामती के काटेवाड़ी स्थित उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जहां पर सुप्रिया सुले पहुंच चुकी हैं.
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक पार्थिव काटेवाड़ी में रखा रहेगा.
इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीद को ग.दि.मा. सभागृह तक ले जाया जाएगा.
सुबह 9 बजे यहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी और विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर अंतिम यात्रा खत्म होगी.
11 बजे अजित पवार के पार्थिव का अंतिम संस्कार किया जाएगा.
अजित पवार के विमान में मुंबई से उड़ान भरने के बाद करीब 36 मिनट गुजर चुके थे और विमान बारामती एयरपोर्ट से केवल 6 किलोमीटर दूर था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था, जिसमें एटीसी ने पायलट को रनवे नंबर 29 पर लैंड करने का निर्देश दिया.
बुधवार शाम को अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लाया गया, जहां शोक में डूबे NCP कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दिवंगत नेता के सम्मान में नारे लगाए. 'अजीत दादा अमर रहें' और 'अजीत दादा वापस आओ' जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे, जब पार्थिव शरीर को उनके गृह क्षेत्र में लाया गया.
पार्थ पवार और पूर्व कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे बारामती स्थित हॉस्पिटल पहुंच गए हैं. कुछ ही देर में पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा. सुप्रिया सुले काटेवाड़ी फार्म पहुंचीं हैं.
अजीत पवार की अंतिम यात्रा बारामती के गदिमा ऑडिटोरियम से निकलेगी, जहां समर्थक और नागरिक उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होंगे. अंतिम संस्कार में बहुत ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, जिससे अधिकारियों ने इलाके में शांति बनाए रखने और शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनीतिक क्षेत्र के सभी नेता विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.
