लाइव अपडेट

Ajit Pawar Funeral LIVE: अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव शरीर अस्पताल से ले जाने पहुंचे पार्थ और कोकाटे

ऋत्विक भालेकर | बारामती, महाराष्ट्र | 29 जनवरी 2026, 8:20 AM IST

Ajit Pawar Funeral News LIVE Updates: 28 जनवरी को बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई. सूबे की सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है. आज बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार होना है, जिसमें कई सीनियर नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है.

बारामती में आज होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार (Photo: AP) बारामती में आज होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार (Photo: AP)

Ajit Pawar Funeral LIVE News & Latest Updates: बुधवार, 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का अचानक निधन हो गया. यह हादसा लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ और प्लेन के अंदर बैठे अजित पवार सहित पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया ख़ालीपन आ गया. महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले AAIB हादसे की जांच कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट (ADR) का मामला दर्ज किया है.

प्लेन क्रैश हादसे के बाद NCP-SP प्रमुख शरद पवार, NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती में विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे हैं.

अजित पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अजित पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है. अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई सीनियर नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. 

प्लेन क्रैश और अजित पवार के अंतिम संस्कार से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के LIVE ब्लॉग से जुड़े रहें.

8:20 AM (एक मिनट पहले)

Ajit Pawar Funeral News: अजित पवार के आवास पहुंचा उनका पार्थिव शरीर

Posted by :- Sakib

अजित पवार का शव कातेवाड़ी, बारामती स्थित उनके आवास पर ले जाया गया है, जहां हजारों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं.
 

7:42 AM (38 मिनट पहले)

Ajit Pawar Funeral News: अजित पवार की अंतिम विदाई के लिए क्या तैयारियां हुई हैं?

Posted by :- Sakib
  • अजित पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां आखिरी चरण में हैं.
  • VIP मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है.
  • अमित शाह दिवंगत अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.
  • पूरे राज्य से समर्थक अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या प्रतिष्ठान आ रहे हैं.
  • अंतिम संस्कार के लिए रात भर में 8 फीट का स्टेज बनाया गया है.
  • स्टेज की सजावट और सुरक्षा आखिरी चरण में है.
  • विद्या प्रतिष्ठान में LED स्क्रीन लगाई गई हैं.
  • सजावट के लिए बड़ी संख्या में फूल स्टेज पर लाए गए हैं.
  • 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा.
  • अंतिम संस्कार सुबह 11 से 11:30 बजे के आसपास पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

(इनपुट- अभिजीत करंडे)

7:39 AM (41 मिनट पहले)

Ajit Pawar Funeral LIVE:अजित पवार के अंतिम संस्कार की पूरी टाइमलाइन

Posted by :- Sakib

अजित पवार का पार्थिव बारामती के काटेवाड़ी स्थित उनके निवास स्थान पर रखा जाएगा, जहां पर सुप्रिया सुले पहुंच चुकी हैं.
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक पार्थिव काटेवाड़ी में रखा रहेगा.
इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीद को ग.दि.मा. सभागृह तक ले जाया जाएगा.
सुबह 9 बजे यहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी और विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर अंतिम यात्रा खत्म होगी.
11 बजे अजित पवार के पार्थिव का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

(इनपुट- ऋत्विक भालेकर)

यह भी पढ़ें: अजित पवार बारामती क्यों जा रहे थे?

7:36 AM (44 मिनट पहले)

Ajit Pawar News: रन वे नंबर 29 और अजित पवार के प्लेन क्रैश की पूरी कहानी

Posted by :- Sakib

अजित पवार के विमान में मुंबई से उड़ान भरने के बाद करीब 36 मिनट गुजर चुके थे और विमान बारामती एयरपोर्ट से केवल 6 किलोमीटर दूर था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था, जिसमें एटीसी ने पायलट को रनवे नंबर 29 पर लैंड करने का निर्देश दिया.

 

7:35 AM (46 मिनट पहले)

Ajit Pawar Funeral: अजित पवार को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब

Posted by :- Sakib

बुधवार शाम को अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लाया गया, जहां शोक में डूबे NCP कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दिवंगत नेता के सम्मान में नारे लगाए. 'अजीत दादा अमर रहें' और 'अजीत दादा वापस आओ' जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे, जब पार्थिव शरीर को उनके गृह क्षेत्र में लाया गया.

7:29 AM (51 मिनट पहले)

Ajit Pawar Cremation LIVE: प्लेन क्रैश से लेकर अब तक क्या कुछ पता चला?

Posted by :- Sakib

  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की चार्टर्ड फ्लाइट बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश करते समय क्रैश हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई.
  • विमान में उपमुख्यमंत्री, उनके स्टाफ के दो सदस्यों और दो क्रू सदस्यों सहित पांच लोग सवार थे। हादसे में सभी पांचों लोगों की मौत हो गई.
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलट को रनवे के पास खराब विजिबिलिटी का सामना करना पड़ा. 
  • पुलिस ने अजित पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी और विमान में बैठने की उनकी आदत वाली स्थिति से की. 
  • एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच शुरू की है.
  • महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक और घटना वाले दिन राजकीय अवकाश का ऐलान किया है. 
  • अजित पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.
7:25 AM (56 मिनट पहले)

Ajit Pawar Funeral News: थोड़ी देर में हॉस्पिटल से निकाला जाएगा अजित पवार का पार्थिव शरीर

Posted by :- Sakib

पार्थ पवार और पूर्व कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे बारामती स्थित हॉस्पिटल पहुंच गए हैं. कुछ ही देर में पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा. सुप्रिया सुले काटेवाड़ी फार्म पहुंचीं हैं.

(इनपुट- ओमकार)

यह भी पढ़ें: 'दादा' बिना अधूरी 'घड़ी'! अजित पवार के निधन से क्या फिर एक होगा कुनबा, NCP का नया 'सारथी' कौन?

7:14 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar Cremation LIVE: बारामती में अजित पवार का होगा अंतिम संस्कार, इलाके में हाई सिक्योरिटी

Posted by :- Sakib

अजीत पवार की अंतिम यात्रा बारामती के गदिमा ऑडिटोरियम से निकलेगी, जहां समर्थक और नागरिक उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होंगे. अंतिम संस्कार में बहुत ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, जिससे अधिकारियों ने इलाके में शांति बनाए रखने और शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की है.

(इनपुट- ऋत्विक भालेकर)

 
7:05 AM (एक घंटा पहले)

Ajit Pawar Funeral News: आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार

Posted by :- Sakib

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनीतिक क्षेत्र के सभी नेता विद्या प्रतिष्ठान मैदान में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. 

यह भी पढ़ें: ट्वीट से हादसे तक... महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के प्लेन क्रैश की पूरी कहानी

 
