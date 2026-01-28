Aaj ka Rashifal 29 जनवरी 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: घर में खुशियां और संपत्ति लाभ

मेष राशि के जातक आज अपने घर-परिवार में खुशियों को बढ़ाने में पूरी तरह सफल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को आज बल मिलेगा और श्रेष्ठ जनों की ओर से आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. आप अपने लाभ और प्रभाव को बनाए रखने में कामयाब रहेंगे. धन-संपत्ति से जुड़े मामले आज आपके पक्ष में बनते हुए नजर आ रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपके विभिन्न कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा. नए लोगों से बातचीत करते समय अपनी सहजता बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएं और अपनी वाणी को मधुर रखें. आज आपके घर पर अतिथियों का आगमन संभव है, जिनसे सुखद संवाद होगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

वृष: बढ़ेगा लाभ प्रतिशत और मान-सम्मान

वृष राशि के लोग आज अपनी कोशिशों को और भी अधिक प्रभावी बनाने में सफल होंगे. विविध मामले आज आपके पक्ष में बनेंगे. साथी सहयोगियों के साथ आपका संपर्क और संवाद पहले से बेहतर होगा. मित्रों और रिश्तेदारों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. सृजन से जुड़े कार्यों में आप सफल रहेंगे और महत्वपूर्ण परिणाम आपके हक में आएंगे. आज आपके आधुनिक प्रयास बल पाएंगे और लाभ का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का सम्मान करें और संवेदनशीलता के साथ काम लें. वक्त की चाल आपके लिए शुभ संकेत दे रही है. करियर और व्यापार में आप अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 4, 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सृजन बढ़ाएं.

मिथुन: बजट और सामंजस्य पर दें ध्यान

मिथुन राशि के जातक आज रिश्तेदारों के साथ आपसी सहमति से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. हालांकि, खर्चों की अधिकता के कारण आपका बजट आज प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें. कार्य व्यापार में सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना ही आज आपके लिए श्रेयस्कर होगा. रिश्तों में अपना बड़प्पन बनाए रखें और वाणिज्यिक मामलों में बहुत सोच-समझकर ही फैसले लें. समय सीमा और प्रबंधन पर अपना पूरा फोकस बनाए रखें. खर्चों पर नियंत्रण रखें. आज किसी यात्रा की संभावना बन रही है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है और नियम पालन में सहजता बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 3, 4, 5

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सजग रहें.

कर्क: करियर में उछाल और चहुंओर लाभ

कर्क राशि के लोग आज अपनी कामकाजी उपलब्धियों और कार्यक्षमता में वृद्धि से काफी उत्साहित रहेंगे. आप अपने यादगार पलों को करीबियों के साथ साझा करेंगे. सकारात्मकता का पूरा लाभ उठाएं. करियर और व्यापार आज संवार पर रहेगा. विभिन्न स्रोतों से आपकी आय में वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं. प्रबंधन के कार्यों में आपका शानदार प्रदर्शन बना रहेगा. आप महत्वपूर्ण कार्यों को संवारने में सक्षम होंगे. अनुशासन और उत्साह के साथ काम लें, जिससे समझौते आपके पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे और लाभ का प्रतिशत भी ऊंचा रहेगा. मित्रों के साथ सुखद संवाद का आनंद लें.

शुभ अंक: 2, 3, 4

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आत्मविश्वास बनाए रखें.

सिंह: शासन-प्रशासन में बढ़ेगा प्रभाव

सिंह राशि के जातकों का शासन और प्रशासन में दखल बढ़ेगा. आप अपने विभिन्न रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. घर में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. व्यावसायिक प्रदर्शन में आप काफी प्रभावी नजर आएंगे. करीबियों के साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा और प्रशासनिक विषयों को गति मिलेगी. कारोबारी चर्चाओं के दौरान आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. पैतृक मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे. योजनागत कार्यों को गति दें और आर्थिक सौदेबाजी में सफलता प्राप्त करें. कार्यक्षेत्र में पर्याप्त समय दें, जिससे प्रबंधन के मामले सुलझेंगे. अपनों का साथ मिलने से आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

कन्या: भाग्य का साथ और पेशेवर मजबूती

कन्या राशि के जातकों के करियर में आज उछाल के बेहतरीन अवसर बने हुए हैं. भाग्य के सहयोग से आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी. कारोबार में लाभ का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवरों से भेंट और संपर्क बढ़ाने का प्रयास करें. करीबियों के समक्ष आपकी स्थिति और भी मजबूत बनकर उभरेगी. आज आप अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को संवारने में सफल रहेंगे. आस्था और विश्वास के साथ अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं. बड़ों का समर्थन आपके साथ रहेगा. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे. धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और संकोच में कमी आएगी.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 5

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आस्था रखें.

तुला: स्वास्थ्य के प्रति रहें सावधान

तुला राशि के जातकों की सेहत आज थोड़ी प्रभावित रह सकती है, इसलिए रुटीन गतिविधियों पर पूरा फोकस रखें. स्वास्थ्य से मिलने वाले संकेतों के प्रति सजग रहें और लापरवाही बिल्कुल न बरतें. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें और नीति-नियमों का सख्ती से पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन ही आज आपकी ढाल बनेंगे. अपनी जवाबदेही को समझें और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं. पेशेवर लोग आज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. भौतिक संसाधनों को जुटाने पर आपका जोर रहेगा. जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का समझौता न करें. अपने व्यवहार में सहजता और सजगता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. विवेक से काम लें.

वृश्चिक: सबको साथ लेकर चलेंगे आप

वृश्चिक राशि के जातक आज सबको जोड़ने में बड़ी सफलता पाएंगे. आप सामूहिक नेतृत्व को बल देंगे और घर-परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. कार्यव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें. लक्ष्य पर आपका फोकस आज बढ़ा हुआ रहेगा. उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा. आज आपको सबका साथ और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारिक वार्ताओं में आपका प्रदर्शन सहज और प्रभावशाली रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएं. लाभ और प्रभाव में निरंतर बढ़ोतरी होगी. साझा सहयोग के मौकों को भुनाना न भूलें. दाम्पत्य जीवन में सुख-सौख्य बना रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. संबंध संवारें.

धनु: जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन

धनु राशि के लोग आज सौंपी गई जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करने का प्रयास करेंगे. निरंतरता और नियमितता पर विशेष जोर दें. कामकाज में धैर्य बनाए रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है. कार्यक्षेत्र में संवैधानिक गतिविधियों का पालन करें और व्यवस्थागत बातों को अपने व्यवहार में लाएं. फालतू की चर्चाओं को नजरअंदाज करें और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएं. आप अपने विरोधियों पर दबाव बनाने में सफल रहेंगे. आर्थिक लेनदेन पर पूरा फोकस रखें. बैंक लोन से जुड़े कार्य आज बन सकते हैं, लेकिन उधार के लेनदेन से बचना ही आपके लिए उचित होगा.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तर्क बढ़ाएं.

मकर: मित्रों का साथ और नवीन गतिविधियां

मकर राशि के जातक आज मित्रों के साथ सुखद वातावरण का पूरा आनंद लेंगे. आपके रिश्ते पहले से अधिक मधुर और प्रगाढ़ होंगे. अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएं. सोच में बड़प्पन बनाए रखें. नवीन गतिविधियों को लेकर आप काफी उत्साहित और प्रभावी रहेंगे. करीबियों से अपना संपर्क बढ़ाकर रखें, इससे कार्य और व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न विषयों में तेजी आएगी और प्रमुख कार्य गति लेंगे. आज आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं. पेशेवरों के लिए आकर्षक प्रस्ताव मिलने के योग हैं. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करें और अपनों से जुड़ाव रखें.

शुभ अंक: 2, 4, 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. उत्साह बढ़ेगा.

कुंभ: संसाधनों का संचय और प्रबंधन

कुंभ राशि के लोग आज कामकाज में अपनी अपेक्षा से कहीं अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर प्रयासों में आपकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी. सुविधा और संसाधनों को जुटाने में आप आगे रहेंगे. पारिवारिक मामलों में विनम्रता बनाए रखना आज आपके लिए अनिवार्य है. अपनी बात को बहुत ही सहजता से सबके सामने रखें. व्यक्तिगत प्रयासों में बहुत अधिक उतावली दिखाने से बचें. घर और परिवार के सदस्यों पर अपना पूरा फोकस रखें. विभिन्न परिस्थितियां आज मिलीजुली रह सकती हैं. लंबित कार्यों के प्रति सजगता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की जिद से बचें. प्रबंधन और प्रशासन के मामलों में आज सुधार देखने को मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 4, 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. मितभाषी बने रहें.

मीन: मजबूत सामाजिक पक्ष और पराक्रम

मीन राशि के जातकों का सामाजिक पक्ष आज काफी मजबूत बना रहेगा. आप अपने विविध प्रयासों को नई गति देंगे. सहकारी कार्यों को आगे बढ़ाना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें. सबके प्रति आपका नजरिया सहयोगी रहेगा और भेंटवार्ता में आप पहल करेंगे. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय और वाणिज्यिक मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे. आज आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है. अपने पराक्रम और शानदार प्रदर्शन के बल पर आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे. अपनी जवाबदेही बनाए रखें और आलस्य का त्याग करें.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आलस्य न करें.

