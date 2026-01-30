डिलीट, हैक या सस्पेंड? विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर एक्टिव... मच गया था हड़कंप

Virat Kohli Instagram Account Reactivated: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. दरअसल, कोहली का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद फैन्स में बेचैनी फैल गई और कई तरह के कयास लगे.

कई यूजर्स को उनका प्रोफाइल सर्च करने पर 'User not found' दिखने लगा, जिससे यह कयास लगाए जाने लगे कि क‍िंंग कोहली ने अपना अकाउंट डिलीट या डिएक्टिवेट कर दिया है.

कोहली की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उनके 270 म‍िल‍ियन (27 करोड़) फॉलोअर्स हैं. ऐसे में अकाउंट के अचानक गायब होने पर फैन्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई फैन्स ने उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में भी इसको लेकर सवाल किए, और पूछा क‍ि कोहली कहां हैं?





हालांकि, कुछ ही घंटों बाद विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा एक्टिवेट हो गया. अकाउंट के वापस आते ही फैन्स ने राहत की सांस ली. फिलहाल कोहली या उनकी टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.



ऐसे में यह साफ नहीं हो पाया है कि अकाउंट तकनीकी कारणों से डिएक्टिव हुआ था या यह कोहली का खुद का फैसला था. वहीं सवाल यह भी है कि क्या कोहली का अकाउंट हैक तो नहीं हुआ था.

वैसे इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कोहली के भाई विकास कोहली (Vikas Kohli) का इंस्टाग्राम अकाउंट भी शुक्रवार सुबह से सर्च में नजर आना बंद हो गया. उनके प्रोफाइल पर भी 'Profile isn’t available' द‍िखा.

कोहली के दूसरे सोशल मीड‍िया अकाउंट थे एक्ट‍िव

इंस्टाग्राम अकाउंट के ड‍िएक्ट‍िव होने के बाद कोहली दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्ट‍िव थे. उनका X (पूर्व में Twitter) अकाउंट एक्ट‍िव था. इसके बाद कई तरह के अनुमान फैन्स लगाने लगे. 37 वर्षीय कोहली हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद लंदन लौटे हैं. वो अब IPL 2026 में RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) के लिए खेलते दिखेंगे, जहां टीम खिताब बचाने उतरेगी.

कोहली का हाल‍िया फॉर्म भी जबरदस्त रहा है. अक्टूबर में चार महीने के ब्रेक के बाद वापसी करने वाले कोहली ने नौ वनडे में 616 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं. इस दौरान वह कुछ समय के लिए ICC ODI बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी बने थे, हालांकि बाद में न्यूजीलैंड के डेर‍िल म‍िचेल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया.

