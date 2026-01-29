scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 29 January 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले निवेश और वैदेशिक कार्यों में सावधानी बरतें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 29 January 2026 (करियर राशिफल): अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखें. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सक्रियता से भाग लें. व्यापारिक दृष्टिकोण से आप तेजी से आगे बढ़ेंगे.विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: वरिष्ठों का सानिध्य और करियर में उछाल
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. घर के बुजुर्गों और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह उचित अवसर है. आपसी सहयोग की भावना आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. आप बिना किसी संकोच के अपने विचारों को साझा करें, सफलता निश्चित है.

वृष: चहुंओर सफलता और कलात्मक विकास
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों को न केवल सराहा जाएगा, बल्कि उन्हें पूरा समर्थन भी मिलेगा. आपकी कला और कौशल में निखार आएगा, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी. आज आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा, जिससे व्यापार में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं.

मिथुन: निवेश और वैदेशिक कार्यों में सावधानी
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. विदेश से जुड़े व्यापार या प्रयासों में तेजी आएगी. निवेश की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ आपको स्पष्टता रखने की आवश्यकता है. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा, इसलिए किसी भी प्रकार के लोभ या शॉर्टकट से बचें. लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए हितकारी होगा.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, जानें अन्य राशियों का हाल
कर्क राशि वालों के के वाणी-व्यवहार में विनम्रता रहेगी, जानें क्या कहती है आपका राशि
मकर राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि के संकेत हैं, जानें अन्य राशियों का हाल
shani asta march 2026 rashifal
होली के बाद मीन राशि में अस्त होंगे शनि, इन 3 राशियों की बदल सकती है किस्मत
Today is dashami tithi perform lord ganesh worship
आज दशमी तिथि पर क्या करें क्या न करें?
Advertisement

कर्क: बेहतर प्रदर्शन और आत्मविश्वास का संचार
कर्क राशि के जातक आज पेशेवर मामलों में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं. आपका प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा और आप व्यवस्था का पूरी तरह पालन करेंगे. आपके काम करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे. अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखें .व्यापारिक दृष्टिकोण से आप तेजी से आगे बढ़ेंगे.

सिंह से वृश्चिक: विस्तार और सकारात्मकता
सिंह: योग्यता का प्रदर्शन और कार्य विस्तार
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आप अपनी योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और करियर में आपका दबदबा बना रहेगा. योजनाओं को अमली जामा पहनाने में तेजी आएगी. कार्यक्षेत्र में संकोच छोड़कर अपनी बात रखें, इससे कार्य विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे.

कन्या: संवाद और समझौतों से लाभ
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यावसायिक उन्नति का है. आपके संपर्क और संवाद करने की शैली व्यापार में नए सौदे दिलाने में मदद करेगी. यदि कोई पुराना समझौता अटका हुआ है, तो उसमें आज सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.

तुला: धैर्य और सावधानी की आवश्यकता
तुला राशि के जातकों को आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. कारोबार में स्थिति मिलीजुली रहेगी. किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या पक्ष की अनदेखी न करें. धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. आज आपको ठगों और धूर्त लोगों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

Advertisement

वृश्चिक: संबंधों में मधुरता और औद्योगिक विकास
वृश्चिक राशि के लोग आज अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक संवाद से आप माहौल को खुशनुमा बना देंगे. उद्योग और उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतर है. महत्वपूर्ण और जिम्मेदार व्यक्तियों से मुलाकात आपके भविष्य के द्वार खोल सकती है.

धनु से मीन: सूझबूझ और जिम्मेदारी का निर्वहन
धनु: भ्रम से बचें और सजगता अपनाएं
धनु राशि वालों को आज मानसिक शांति और एकाग्रता पर ध्यान देना चाहिए. किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. उधार के लेन-देन से बचें और अपनी सूझबूझ से काम लें. सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, बस जल्दबाजी और लोभ का त्याग करें.

मकर: अवसरों को भुनाने का समय
मकर राशि के जातकों के लिए करियर में लाभ के बेहतरीन अवसर बन रहे हैं. आपकी तैयारी और सूझबूझ आपको दूसरों से आगे रखेगी. पेशेवर जीवन में आप मनचाहा फल प्राप्त करेंगे. अनुकूल परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, बस अपने प्रयासों की गति को कम न होने दें.

कुंभ: जिम्मेदारियां और व्यापारिक यात्रा
कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार विस्तार का योग है. आप अपने कौशल को निखारने के लिए विशेष प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में सभी की सलाह का सम्मान करने से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आज आपको किसी कामकाजी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

Advertisement

मीन: प्रबंधन और अनुशासन पर जोर
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन और व्यवस्था को मजबूत करने का है. कार्यक्षेत्र में आप अपने प्रबंधन कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे. करियर में लाभ के अवसर बने रहेंगे, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी. आर्थिक मामलों में सजगता बरतें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा. मित्रों का सहयोग बना रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement