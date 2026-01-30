इंस्टाग्राम से गायब हुआ विराट कोहली का अकाउंट, सोशल मीडिया से अचानक दूरी बनाने से अटकलें तेज

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब होने से करोड़ों प्रशंसकों हैरान हैं. भारत-न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ के बाद कोहली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्लेटफॉर्म से गायब हो गया है.

इंस्टाग्राम पर कोहली को करीब 274 मिलियन (27.4 करोड़) से अधिक लोग फॉलो करते हैं. यह अकाउंट अब न तो सर्च में दिख रहा है और न ही फॉलोअर्स लिस्ट में मौजूद है. इस अकाउंट को सर्च करने पर अब "This page isn't available" का मैसेज दिखाई दे रहा है.

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि विराट के साथ उनके भाई विकास कोहली का अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है.फिलहाल विराट कोहली, उनकी मैनेजमेंट टीम या मेटा (Meta) की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह कोई तकनीकी खराबी (Glitch) है, या कोहली ने अपनी निजता (Privacy) और परिवार के साथ समय बिताने के लिए खुद ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली है.

कुछ लोगों ने हैकिंग की आशंका भी जताई, हालांकि अब तक ऐसे किसी दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ समय से विराट ने अपनी ऑनलाइन सक्रियता काफी कम कर दी थी.

कोहली भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के खेल जगत में सबसे बड़े फैन फॉलोइंग वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उनका डिजिटल प्रभाव क्रिकेट मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है. अब सोशल मीडिया से उनका अचानक गायब हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है.

विराट बीते कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं. 18 जनवरी को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने महज 108 गेंदों पर 124 रनों की आक्रामक पारी खेली हालांकि, उनके इस बेहतरीन शतक के बावजूद भारतीय टीम को जीत नसीब नहीं हो सकी. विराट अब करीब 6 महीने बाद यानि 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे.

