scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंस्टाग्राम से गायब हुआ विराट कोहली का अकाउंट, सोशल मीडिया से अचानक दूरी बनाने से अटकलें तेज

Virat Kohli Instagram Account: दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया है, जिससे उनके 27.4 करोड़ फॉलोअर्स उलझन में हैं. शुक्रवार को उनके और उनके भाई विकास के प्रोफाइल डीएक्टिवेट मिले.

Advertisement
X
विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक हुआ गायब (Photo: Getty Images)
विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक हुआ गायब (Photo: Getty Images)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब होने से करोड़ों प्रशंसकों हैरान हैं. भारत-न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ के बाद कोहली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्लेटफॉर्म से गायब हो गया है.

इंस्टाग्राम पर कोहली को करीब 274 मिलियन (27.4 करोड़) से अधिक लोग फॉलो करते हैं. यह अकाउंट अब न तो सर्च में दिख रहा है और न ही फॉलोअर्स लिस्ट में मौजूद है. इस अकाउंट को सर्च करने पर अब "This page isn't available" का मैसेज दिखाई दे रहा है.

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि विराट के साथ उनके भाई विकास कोहली का अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है.फिलहाल विराट कोहली, उनकी मैनेजमेंट टीम या मेटा (Meta) की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

सम्बंधित ख़बरें

Kohli को लेकर ट्रोल हुआ फैन, Ashwin ने किया अब पोस्ट
Ravichandran Ashwin,Virat Kohli
कोहली का नाम लेकर फैन ने किया ट्रोल, अश्विन ने पोस्ट से दिया करारा जवाब
Virat Kohli, Rohit Sharma
ROKO के विजय हजारे मैच क्यों नहीं दिखे लाइव? BCCI ने बताई असली वजह
Arijit On Virat
Arijit Singh को लेकर Virat का पुराना पोस्ट हुआ वायरल!
अर‍िजीत सिंह, व‍िराट कोहली और एमएस धोनी को खूब पसंद करते हैं (Photo: ITG)
कोहली को कहा I love You, धोनी के छुए पैर... अर‍िजीत ने जब सादगी से जीता द‍िल

सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह कोई तकनीकी खराबी (Glitch) है, या कोहली ने अपनी निजता (Privacy) और परिवार के साथ समय बिताने के लिए खुद ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली है.

Advertisement

कुछ लोगों ने हैकिंग की आशंका भी जताई, हालांकि अब तक ऐसे किसी दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ समय से विराट ने अपनी ऑनलाइन सक्रियता काफी कम कर दी थी.

कोहली भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के खेल जगत में सबसे बड़े फैन फॉलोइंग वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उनका डिजिटल प्रभाव क्रिकेट मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है. अब सोशल मीडिया से उनका अचानक गायब हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. 

विराट बीते कुछ समय से शानदार फॉर्म में हैं. 18 जनवरी को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने महज 108 गेंदों पर 124 रनों की आक्रामक पारी खेली हालांकि, उनके इस बेहतरीन शतक के बावजूद भारतीय टीम को जीत नसीब नहीं हो सकी. विराट अब करीब 6 महीने बाद यानि 14 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement