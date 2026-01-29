scorecardresearch
 
Arthik Rashifal 29 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि के संकेत हैं, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 29 January 2026 (आर्थिक राशिफल):

मेष राशि
मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. शुभ और लाभ से जुड़े विषयों पर फोकस बढ़ेगा. कार्यों के विस्तार में तेजी आएगी. बचत बढ़ाने में सफल रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और संग्रह-संरक्षण में रुचि बनी रहेगी.

वृष राशि
वृष राशि के जातक आर्थिक स्तर को बेहतर बनाए रखने में सफल रहेंगे. नई गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. नेतृत्व की भूमिका निभाने के अवसर मिलेंगे. वाणिज्यिक मामलों में रुचि रहेगी और उद्योग-व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को वित्तीय लेन-देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना जरूरी रहेगा. कारोबारी स्थिति सामान्य रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान रखें और जल्दबाजी से बचें. पेशेवर सहयोग बना रहेगा.

कर्क राशि
कर्क राशि के लिए आर्थिक अवसर बढ़े हुए रहेंगे. करियर और कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन देखने को मिलेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों पर फोकस बढ़ेगा. सक्रियता और समझदारी से उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी. अनुभव और योग्यता के दम पर काम आगे बढ़ेगा. वरिष्ठों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी. पैतृक विषयों पर जोर रहेगा और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातक लाभ में निरंतर वृद्धि बनाए रखेंगे. करियर सुधार की दिशा में प्रयास सफल होंगे. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफलता मिलेगी और संग्रह पर ध्यान रहेगा.

तुला राशि
तुला राशि वालों को जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना चाहिए. पेशेवरों से तालमेल बढ़ेगा. व्यवसाय सामान्य रहेगा. बचत बढ़ाने का प्रयास सफल हो सकता है. लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक कार्यों में सुधार के संकेत हैं. पूंजीगत मामलों को गति मिलेगी. साझा योजनाएं आगे बढ़ेंगी. करियर और व्यापार में स्थायित्व के प्रयास सफल रहेंगे. भूमि-भवन से जुड़े काम बन सकते हैं.

धनु राशि
धनु राशि वालों को निवेश में जल्दबाजी से बचना होगा. अपरिचित लोगों से दूरी रखना बेहतर रहेगा. वित्तीय मामलों में नियंत्रण बनाए रखें. लेन-देन में सतर्कता जरूरी है और रूटीन को व्यवस्थित करें.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए धनधान्य में वृद्धि के संकेत हैं. वित्तीय कार्यों में सुधार होगा. योजनाओं में तेजी आएगी. लक्ष्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. पद और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी.

कुंभ राशि
कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पेशेवर क्षेत्र में सफलता मिलेगी. वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. भवन और वाहन से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ेगी. व्यर्थ के वादों से दूरी बनाए रखें.

मीन राशि
मीन राशि के लिए धन से जुड़े मामले बेहतर बने रहेंगे. इच्छित अवसर मिल सकते हैं. पेशेवर सहयोग प्राप्त होगा. कारोबार में अनुकूलता बढ़ेगी और योजनाओं को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी.

