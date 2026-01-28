scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किंग कोहली भी हैं अरिजीत सिंह के जबरा फैन, सिंगर के ‘रिटायरमेंट’ के बीच विराट के 2 पोस्ट वायरल

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा के बाद विराट कोहली के सिंगर को लेकर किए गए दो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जहां कोहली ने बताया था वो उनके क‍ितने बड़े फैन हैं. कोहली के ये पोस्ट 2016 और 2017 के हैं.

Advertisement
X
अर‍िजीत सिंह क्रिकेटर विराट कोहली के पसंदीदा सिंगर हैं (Photo: X/@imVkohli)
अर‍िजीत सिंह क्रिकेटर विराट कोहली के पसंदीदा सिंगर हैं (Photo: X/@imVkohli)

'बॉलीवुड के रोमांटिक किंग' और 'आधुनिक दौर का सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगर' के नाम से व‍िख्यात रहे अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से र‍िटायरमेंट का ऐलान कर कर दिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर विराट कोहली के कुछ पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं. 

मौजूदा समय के सबसे लोकप्र‍िय प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से र‍िटायरमेंट ले लिया है. उनके इस कदम के बाद फैन्स न‍िराश हैं. सवाल यह है कि अर‍िजीत स‍िंह अब आगे क्या करेंगे. इस पर कई सवाल बने हुए हैं. 

वैसे सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' अरिजीत सिंह का गाया गया आखिरी सॉन्ग  बन गया है. उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जानकारी अभी आम नहीं हो सकी है. लेकिन इन सबके बीच भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का अर‍िजीत सिंह को ल‍िए गए पोस्ट में चर्चा हो रही है. ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर फ‍िर से शेयर किए जा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli and Anushka Sharma
विराट-अनुष्का ने लंदन में की विशेष पूजा, फैंस बोले- विदेश जाकर संस्कार नहीं भूले
Ajitesh Argal
कभी कोहली के साथ जीता था वर्ल्ड कप... अब WPL में अंपायरिंग कर रहा ये धुरंधर
virat kohli and anushka sharma
अनुष्का ने विराट को दिया सरप्राइज, दुबई में खिलाए दिल्ली के छोले-भटूरे
Virat Kohli
ICC रैंक‍िंग में Virat Kohli को बड़ा झटका
Virat Kohli ICC Ranking Drop, Daryl Mitchell No.1 Batsman
कोहली को ICC रैंक‍िंग में झटका, छ‍िना नंबर 1 बैटर का ताज... कीवी ख‍िलाड़ी म‍िचेल का कब्जा

व‍िराट कोहली ने अर‍िजीत को लेकर एक पोस्ट साल 2016 का है. तब व‍िराट ने अर‍िजीत सिंह को लेकर लिखा था- मैं शायद अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा फैन हूं. उनकी प्रतिभा और आत्मा को छू लेने वाली आवाज ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है. सच कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं हैं.

Advertisement

वहीं कोहली अर‍िजीत सिंह को किस कदर पसंद करते थे, इसे लेकर उन्होंने 2017 में भी एक पोस्ट किया था.तब किंग कोहली ने लिखा था- मेरे लिए ये एकदम फैनबॉय वाला पल है. वह वाकई एक बेहद शानदार इंसान हैं. इस इंसान की तरह अपनी आवाज से मुझे कभी किसी ने इतना प्रभावित नहीं किया. भगवान आपको आशीर्वाद दें, अरिजीत. 🙏😊 

वहीं अर‍िजीत खुद भी विराट कोहली को पसंद करते हैं, इस बात का सबूत वर्ल्ड कप 2023 में मिला था. तब अर‍िरिजीत सिंह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत vs पाकिस्तान मैच से पहले परफॉर्मेंस के दौरान विराट कोहली को देखकर बीच में ही चिल्लाकर कहा था - I love you Virat... यह मैच मैच (14 अक्टूबर 2023) से पहले का प्री-मैच सेरेमनी थी, जहां अरिजीत सिंह 'देवा देवा' (ब्रह्मास्त्र से) गा रहे थे. अचानक विराट को मैदान पर वार्म-अप करते देखकर वो भावुक हो गए और बीच गाने में ही ये लाइन बोल दी. 

वहीं IPL 2023 का आगाज 31 मार्च को गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स मुकाबले से पहले शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ. इस मौके पर मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने ‘केसरिया’ और ‘तुम ही हो’ जैसे सुपरहिट गानों से माहौल बना दिया.

Advertisement

स्टेज पर रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस ने भी समां बांधा. कार्यक्रम के अंत में ट्रॉफी अनवीलिंग के लिए चेन्नई के तब कप्तान एमएस धोनी और गुजरात के तब कप्तान हार्दिक पंड्या मंच पर पहुंचे. इसी दौरान धोनी को देखते ही अरिजीत ने सम्मान में उनके पैर छुए. धोनी ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया. यह भावुक पल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वैसे अरिजीत सिंह ने सिर्फ फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाई है. उन्होंने संगीत से नाता नहीं तोड़ा है. इसका मतलब है कि वह आगे भी कॉन्सर्ट करते रहेंगे और अपना खुद का म्यूजिक तैयार करते रहेंगे. फैन्स के लिए राहत की बात यह है कि उन्होंने गाना पूरी तरह से छोड़ने का फैसला नहीं किया है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement