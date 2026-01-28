किंग कोहली भी हैं अरिजीत सिंह के जबरा फैन, सिंगर के ‘रिटायरमेंट’ के बीच विराट के 2 पोस्ट वायरल

'बॉलीवुड के रोमांटिक किंग' और 'आधुनिक दौर का सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगर' के नाम से व‍िख्यात रहे अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से र‍िटायरमेंट का ऐलान कर कर दिया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर विराट कोहली के कुछ पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं.

मौजूदा समय के सबसे लोकप्र‍िय प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से र‍िटायरमेंट ले लिया है. उनके इस कदम के बाद फैन्स न‍िराश हैं. सवाल यह है कि अर‍िजीत स‍िंह अब आगे क्या करेंगे. इस पर कई सवाल बने हुए हैं.

वैसे सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का गाना 'मातृभूमि' अरिजीत सिंह का गाया गया आखिरी सॉन्ग बन गया है. उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जानकारी अभी आम नहीं हो सकी है. लेकिन इन सबके बीच भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का अर‍िजीत सिंह को ल‍िए गए पोस्ट में चर्चा हो रही है. ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर फ‍िर से शेयर किए जा रहे हैं.

व‍िराट कोहली ने अर‍िजीत को लेकर एक पोस्ट साल 2016 का है. तब व‍िराट ने अर‍िजीत सिंह को लेकर लिखा था- मैं शायद अरिजीत सिंह का सबसे बड़ा फैन हूं. उनकी प्रतिभा और आत्मा को छू लेने वाली आवाज ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है. सच कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं हैं.

I am probably one of the biggest fans of Arijit Singh. Mesmerised by his talent and soulful voice. I am short of words actually. — Virat Kohli (@imVkohli) January 24, 2016

वहीं कोहली अर‍िजीत सिंह को किस कदर पसंद करते थे, इसे लेकर उन्होंने 2017 में भी एक पोस्ट किया था.तब किंग कोहली ने लिखा था- मेरे लिए ये एकदम फैनबॉय वाला पल है. वह वाकई एक बेहद शानदार इंसान हैं. इस इंसान की तरह अपनी आवाज से मुझे कभी किसी ने इतना प्रभावित नहीं किया. भगवान आपको आशीर्वाद दें, अरिजीत. 🙏😊

Pure fanboy moment for me. What an amazing person he is. No one has captivated me with their voice like this man. God bless you Arijit. 🙏😊 pic.twitter.com/aQMeGjQP8y — Virat Kohli (@imVkohli) October 17, 2017

वहीं अर‍िजीत खुद भी विराट कोहली को पसंद करते हैं, इस बात का सबूत वर्ल्ड कप 2023 में मिला था. तब अर‍िरिजीत सिंह ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत vs पाकिस्तान मैच से पहले परफॉर्मेंस के दौरान विराट कोहली को देखकर बीच में ही चिल्लाकर कहा था - I love you Virat... यह मैच मैच (14 अक्टूबर 2023) से पहले का प्री-मैच सेरेमनी थी, जहां अरिजीत सिंह 'देवा देवा' (ब्रह्मास्त्र से) गा रहे थे. अचानक विराट को मैदान पर वार्म-अप करते देखकर वो भावुक हो गए और बीच गाने में ही ये लाइन बोल दी.

Virat Kohli's response when Arijit Singh said "I love you, Virat".



- This is a beautiful moment.pic.twitter.com/M5xeyhJSNf — Johns. (@CricCrazyJohns) October 15, 2023

वहीं IPL 2023 का आगाज 31 मार्च को गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स मुकाबले से पहले शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ. इस मौके पर मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने ‘केसरिया’ और ‘तुम ही हो’ जैसे सुपरहिट गानों से माहौल बना दिया.

The Dhoni fanbase will always remember you, Arijit Singh. Inarguably one of the finest playback voices this country has ever produced.pic.twitter.com/ONPxFt4Srs — Light_Yagami (@tanjiroo_69) January 27, 2026

स्टेज पर रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस ने भी समां बांधा. कार्यक्रम के अंत में ट्रॉफी अनवीलिंग के लिए चेन्नई के तब कप्तान एमएस धोनी और गुजरात के तब कप्तान हार्दिक पंड्या मंच पर पहुंचे. इसी दौरान धोनी को देखते ही अरिजीत ने सम्मान में उनके पैर छुए. धोनी ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया. यह भावुक पल कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Legend of music industry touching the feet of legend of cricket MS Dhoni .



- Happy retirement Arijit Singh.❤️🥹#arijitsingh



pic.twitter.com/MN0l1SAVFl — Jason (@mahixcavi7) January 27, 2026

वैसे अरिजीत सिंह ने सिर्फ फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाई है. उन्होंने संगीत से नाता नहीं तोड़ा है. इसका मतलब है कि वह आगे भी कॉन्सर्ट करते रहेंगे और अपना खुद का म्यूजिक तैयार करते रहेंगे. फैन्स के लिए राहत की बात यह है कि उन्होंने गाना पूरी तरह से छोड़ने का फैसला नहीं किया है.

