UGC Equity Rules Discrimination Hearing Live: UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, CJI बोले- हो सकता है दुरुपयोग

UGC News Rules: 'समुदायों के अंदर ही अलग-अलग समूह बन चुके हैं', SC की टिप्पणी

Posted by :- Yogesh

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में केवल एक ही वर्ग भेदभाव का शिकार होगा. कानून में न तो कोई तर्कसंगत आधार (reasonable nexus) है और न ही कोई स्पष्ट वर्गीकरण (intelligible differentia) दिखाई देता है. वकील ने तर्क दिया कि इस तरह का प्रावधान समाज में और अधिक विभाजन और वैमनस्य पैदा करेगा, जिसके कई उदाहरण पहले ही सामने आ चुके हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इस मामले की जांच कानून की वैधता और संवैधानिकता की शुरुआती कसौटी पर कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब अधिकांश राज्यों में यहां तक कि विधायिका ने भी यह समझ लिया है कि आरक्षित वर्गों के भीतर भी “हैव्स” और “हैव नॉट्स” की स्थिति पैदा हो गई है. समुदायों के अंदर ही अलग-अलग समूह बन चुके हैं. हरियाणा जैसे राज्यों में अनुसूचित जातियों को भी ग्रुप-A और ग्रुप-B में बांटा गया है, जहां नीति निर्धारकों के अनुसार ग्रुप-A के लोग अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं. कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि अनुसूचित जाति के ग्रुप-A का कोई व्यक्ति ग्रुप-B के व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करे, तो क्या यूजीसी के दिशा-निर्देशों में उसके लिए कोई उपाय मौजूद है? इस पर वकील ने जवाब दिया कि ऐसे मामले के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है.