सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर सुपरहीरो बैटमैन गोथम सिटी की सड़कों पर नहीं, बल्कि किसी भारतीय गांव में घूम रहा हो. उसकी चमचमाती बैटमोबाइल की जगह भैंस हो, सामने जोकर हो और पीछे माधुरी दीक्षित का गाना 'साजन साजन तेरी दुल्हन' बज रहा हो. सुनने में यह किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर यही कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बैटमैन रेलवे ट्रैक के पास दांत साफ करता दिखता है. कहानी आगे बढ़ती है तो एक बच्चे के गायब होने, जोकर और उसके पीछे निकले बैटमैन का सीन सामने आता है.

लेकिन यहां हॉलीवुड वाला बैटमैन नहीं, बल्कि देसी अंदाज में नजर आने वाला सुपरहीरो है. वह अपनी बैटमोबाइल के बजाय भैंस पर सवार होकर मिशन पर निकलता है. इसी वजह से लोग इसे 'भैंसमोबाइल' भी कह रहे हैं.

इस पूरी सीरीज के पीछे हैं भारतीय फिल्ममेकर और डिजिटल क्रिएटर सुजल जैसवार. उन्होंने बैटमैन को गोथम सिटी से निकालकर भारतीय गांवों, गलियों, रेलवे ट्रैक और चाय की दुकानों के बीच ला खड़ा किया है. दिलचस्प बात यह है कि इन वीडियो को सिर्फ AI से तैयार नहीं किया गया है. इनमें असली शूटिंग, AI बेस्ड विजुअल इफेक्ट्स और वीडियो एडिटिंग का कॉम्बिनेशन है.

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कौन हैं सुजल जैसवार, जिनका देसी बैटमैन हुआ वायरल?

सुजल जैसवार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने आईआईएम रांची से पांच साल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया है. पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी फिल्ममेकिंग, ऐड्स और वीडियो प्रोडक्शन में थी. उन्होंने अपने दोस्त ललित कृष्णा के साथ मार्च 2023 में न्यूडेन प्रोडक्शंस की शुरुआत भी की थी.

सुजल ने बेंगलुरु में हाउस ऑफ एडटेक के साथ एआई जनरलिस्ट के तौर पर काम किया. उनका काम जनरेटिव एआई, वीडियो प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट से जुड़ा रहा. यही अनुभव उनके देसी बैटमैन वीडियो में दिखाई देता है. यहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ तस्वीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक छोटी कहानी को फिल्म जैसा रूप देने के लिए किया गया है.

क्या पूरा वीडियो AI से बना है? असली टेक्नोलॉजी यही है

वीडियो देखकर कई लोगों को लगता है कि इसे किसी AI टूल में एक लाइन लिखकर तैयार कर लिया गया होगा. लेकिन ऐसा नहीं है. सुजल ने लाइव-एक्शन फुटेज भी शूट किया है. यानी कुछ सीन में असली कैमरा, असली जगह और इंसान मौजूद हैं. इसके बाद AI आधारित टूल्स की मदद से वीडियो के अलग-अलग हिस्सों को बेहतर बनाया गया.

इस प्रोसेस में विजुअल इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग, साउंड डिजाइन और कलर वर्क जैसे काम शामिल हैं. उदाहरण के लिए, किसी असली शूट किए गए सीन में बैटमैन को ज्यादा सिनेमैटिक दिखाना हो, बैकग्राउंड बदलना हो या किसी किरदार को दूसरे माहौल में फिट करना हो, तो AI और विजुअल इफेक्ट्स मदद कर सकते हैं.

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कंपोजिटिंग का मतलब है अलग-अलग तस्वीरों या वीडियो लेयर को मिलाकर एक ही फ्रेम बनाना. मान लीजिए बैटमैन का शॉट अलग शूट हुआ और गांव का बैकग्राउंड अलग है. दोनों को इस तरह जोड़ा जाता है कि दर्शक को लगे कि किरदार उसी जगह मौजूद है. इसके बाद लाइट, शैडो और रंगों को मिलाया जाता है ताकि वीडियो नकली या अलग-अलग हिस्सों से जोड़ा हुआ न लगे.

यही वजह है कि इन वीडियो में कभी-कभी हॉलीवुड फिल्म जैसा लुक दिखाई देता है, जबकि कहानी पूरी तरह भारतीय माहौल में चलती है.

कौन से AI टूल्स इस्तेमाल हुए? इन नामों को लेकर समझें फर्क

यहां एक जरूरी बात समझनी होगी. सुजल के देसी बैटमैन के इस खास वायरल एपिसोड में इस्तेमाल किए गए सभी सॉफ्टवेयर और AI टूल्स की पूरी सूची पब्लिक नहीं है. उपलब्ध रिपोर्ट्स में AI आधारित टूल्स से विजुअल इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग, साउंड और कलर वर्क करने की जानकारी है, लेकिन हर टूल का नाम नहीं बताया गया है.

सुजल के एक अलग लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने बताया था कि उनका एक AI वीडियो Higgsfield AI Cinema Studio की मदद से तैयार हुआ था. इसी तरह Google Veo और Runway जैसे टूल्स का नाम भी इसमें शामिल है.

सिर्फ 2,500 से 5,000 रुपये में तैयार हो जाता है एक एपिसोड

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इस सीरीज की एक और दिलचस्प बात इसका बजट है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक एपिसोड तैयार करने में करीब 2,500 से 5,000 रुपये तक खर्च आता है. यह रकम किसी बड़े फिल्म प्रोडक्शन के मुकाबले बहुत कम है. छोटे बजट में शूटिंग और AI टूल्स की मदद से ऐसे वीडियो तैयार करना अब पहले के मुकाबले आसान हो रहा है.

हालांकि, कम बजट का मतलब यह नहीं कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती. कहानी सोचने, शॉट प्लान करने, सही लोकेशन चुनने, शूटिंग करने और फिर AI की मदद से विजुअल्स को जोड़ने में समय और स्किल दोनों लगते हैं. AI कई काम आसान कर सकता है, लेकिन वह अपने आप मजेदार कहानी या सही टाइमिंग नहीं बना देता.

'साजन-साजन' गाने ने कैसे बदल दिया वीडियो का पूरा मजा?

इस वीडियो की पॉपुलैरिटी में सिर्फ भैंस पर सवार बैटमैन का योगदान नहीं है. इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही अहम है. 1999 में आई फिल्म 'आरजू' का गाना 'साजन साजन तेरी दुल्हन' मूल रूप से एक रोमांटिक गाना है. इसे अलका याग्निक ने गाया था और इसका संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था. फिल्म में माधुरी दीक्षित नजर आई थीं.

अब सोचिए, एक तरफ बैटमैन जैसा गंभीर सुपरहीरो है और दूसरी तरफ उसके पीछे बज रहा रोमांटिक बॉलीवुड गाना. दोनों के बीच का यही अंतर वीडियो को मजेदार बनाता है. अगर यही सीन किसी गंभीर हॉलीवुड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होता, तो शायद इसका असर अलग होता. लेकिन 'साजन-साजन' ने इसे एक ऐसा देसी टच दे दिया, जिसे लोग आसानी से याद रख सकते हैं.

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धीरे-धीरे दूसरे क्रिएटर्स भी इसी ऑडियो पर अपने बैटमैन एडिट और सुपरहीरो वीडियो बनाने लगे. यहां एक क्रिएटर का वीडियो सिर्फ एक वायरल पोस्ट नहीं रहा, बल्कि एक अलग सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया. अमेजन म्यूजिक इंडिया ने भी इस गाने और बैटमैन वाले ट्रेंड पर पोस्ट शेयर की है.

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