बेटे की दूसरी जाति की महिला से शादी करने की जिद मां को इतनी नागवार गुजरी की उसने अपने ही बेटे की जान ले ली. बेटा दूसरी जाति की महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

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यह घटना कर्नाटक के तुमकुरु जिले के जक्केनहल्ली गांव की है. आरोप है कि एक रात विवाद के बाद बेटा घर के बरामदे में सो गया तो मां ने लकड़ी का डंडा उठाया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. सुबह बेटे की मौत पर मां ने खूब आंसू बहाए, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी कहानी की परतें खुलती चली गईं.

पुलिस ने 55 साल की शिवम्मा को अपने 35 साल के बेटे मुथुराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. मुथुराज बेंगलुरु की एक फैक्ट्री में काम करता था और हर सप्ताहांत अपने गांव आता था.

पुलिस के मुताबिक, मुथुराज का दूसरी जाति की एक महिला से प्रेम संबंध था. वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन शिवम्मा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. इसी बात को लेकर मां-बेटे के बीच अक्सर कहासुनी होती थी. हत्या से एक रात पहले भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी.

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सोते समय सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला

पुलिस को शक है कि इसी विवाद के बाद जब मुथुराज घर के बरामदे में सो रहा था, तब शिवम्मा ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर कई वार किए. हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई. अगली सुबह शिवम्मा ने परिवार के सामने दावा किया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसके बेटे की हत्या कर दी है. वह रोने लगी और हमलावरों को कोसने लगी.

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CCTV फुटेज से खुली पोल

शुरुआत में शिवम्मा की बातों के बावजूद पुलिस ने जांच जारी रखी. घर और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. इसके अलावा घटनास्थल से मिले सबूतों और दूसरे तथ्यों की भी पड़ताल की गई. जांच के दौरान पुलिस को उसकी बताई कहानी पर शक हुआ. पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर शिवम्मा की भूमिका का पता लगाया. इसके बाद उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

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