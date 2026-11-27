शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान विदेशी मॉडल-एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी को डेट कर रहे हैं. दोनों पिछले कई सालों से साथ हैं, और एक साथ काफी बार नजर आ चुके हैं. लेकिन अभी तक दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, और ना ही इसपर कभी खुलकर बात की है.

और पढ़ें

शाहरुख के परिवार संग कैसा है रिश्ता?

आर्यन और लारिसा के रिश्ते का क्या सच है, ये तो वही दोनों जानते हैं. लेकिन अभी एक्ट्रेस ने शाहरुख खान और उनके परिवार को लेकर कुछ बातें कही हैं, और बताया है कि पूरे खान परिवार संग उनका कैसा बॉन्ड है. बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लारिसा बोनेसी ने कहा- खान परिवार मेरे लिए परिवार जैसा है.

'जब आप किसी की जिंदगी में हासिल की गई चीजों की इज्जत करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और एक इंसान के तौर पर उनका सम्मान करते हैं, तो आपको उनसे एक अलग जुड़ाव महसूस होता है. उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है. दोस्ती सबसे जरूरी चीज है और इसका रिश्ता लंबे समय तक चलता है.'

इस बातचीत में लारिसा ने भले ही आर्यन के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ साफ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातें सुनकर इतना जरूर समझ आता है कि वो खान परिवार के काफी करीब हैं. आगे उन्होंने शाहरुख के बेटे को लेकर भी कुछ कहा. लारिसा ने आर्यन के काम और उनकी मेहनत की जमकर तारीफ की.

Advertisement

आर्यन की तारीफ में कही बातें

उन्होंने कहा- आर्यन बहुत अच्छे इंसान हैं. वो काफी समझदार और मेहनती हैं. कई लोग कहते हैं कि उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता. वो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं. वो अपने भविष्य और उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, जिन पर उन्हें भरोसा है. मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो बहुत मेहनती और अपने काम को लेकर गंभीर हैं.

लारिसा ने ये भी बताया कि वो आर्यन के डायरेक्शन में काम करना चाहती हैं. वो एक बार उनकी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सेट पर भी गई थीं. एक्ट्रेस के मुताबिक, आर्यन अपने काम में काफी अच्छे हैं और वो उनके साथ काम करने का मौका जरूर चाहेंगी.

शाहरुख खान को बताया नंबर वन

लारिसा सिर्फ आर्यन ही नहीं, बल्कि उनके पिता शाहरुख खान की भी बड़ी फैन हैं. उन्होंने शाहरुख की तारीफ करते हुए कहा- वो किंग हैं. वो एक लीजेंड हैं और हमेशा नंबर वन रहेंगे. उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. बात सिर्फ फेमस होने या सफलता हासिल करने की नहीं है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आपने वो सफलता कैसे हासिल की. वो ऐसे इंसान हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मान सकते हैं.

Advertisement

बात करें आर्यन खान की, तो वो फिलहाल अपनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सेकेंड सीजन पर काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----