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सिग्नल बार का भरोसा छोड़िए, फुल सिग्नल फिर भी इंटरनेट स्लो, ये नंबर बताएगा असली नेटवर्क

फोन में दिखने वाले सिग्नल बार देखकर नेटवर्क की असली ताकत का पता नहीं चलता. एक आसान कोड की मदद से आप अपने मोबाइल का रियल सिग्नल dBm में चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि नेटवर्क कितना मजबूत है.

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स्मार्टफोन में ऊपर आपको सिग्नल बार देखने को मिलता है. इससे आपको पता चलता है कि फोन में कितना सिग्नल आ रहा है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि सिग्नल बार फुल है तो नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग होगा.

कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल बार में सिर्फ एक बार होने के बावजूद इंटरनेट और कॉल ठीक से चलती है. वहीं, फुल सिग्नल होने के बाद भी कई बार न तो ढंग से कॉल लगती है और न ही इंटरनेट चलता है.

इस परेशानी का सबसे आसान तरीका है यह जानना कि आपके फोन में असल में कितना सिग्नल मिल रहा है. इससे आपको नेटवर्क से जुड़ी दिक्कतों का अंदाजा पहले ही लग सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

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जानिए कैसे चेक करें असली नेटवर्क सिग्नल

मोबाइल में कितना नेटवर्क आ रहा है, यह जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसका एक बहुत आसान तरीका है. सिर्फ एक नंबर डालकर आप नेटवर्क सिग्नल की पूरी जानकारी देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: PUBG से शुरू किया सफर, 28 की उम्र में ₹30 लाख महीना! कौन है ये गेमर?

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खोलें डायल पैड

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का डायल पैड खोलें, जिससे आप किसी को फोन करते हैं. अब यहां आपको एक कोड डालना है.
Android यूजर्स के लिए *#*#4636#*#* कोड है, जबकि iPhone यूजर्स के लिए *3001#12345#* कोड इस्तेमाल किया जाता है.

कोड डालने के बाद कॉल बटन दबाएं. इसके बाद आपके फोन में एक डैशबोर्ड खुलेगा. यहां आपको सिम कार्ड और फोन 4G या 5G पर चल रहा है या नहीं, जैसी जानकारी देखने को मिल सकती है.

इसके बाद आपको यहां कुछ नंबर दिखाई देंगे, जैसे -103 dBm. यही आपके फोन के सिग्नल की असली स्ट्रेंथ बताता है. इससे पता चलता है कि आपके इलाके में नेटवर्क कितना अच्छा या खराब है.

यह भी पढ़ें: ₹550 करोड़ का पैकेज, Apple की कमान... फिर भी CEO का LinkedIn प्रोफाइल इतना खाली क्यों?

कितने नंबर पर सिग्नल सबसे अच्छा?

इन नंबरों की मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके फोन में नेटवर्क कितना अच्छा आ रहा है.
आमतौर पर -75 dBm के आसपास या उससे ज्यादा मजबूत सिग्नल अच्छा माना जाता है. ऐसे सिग्नल पर कॉल और इंटरनेट का एक्सपीरियंस बेहतर रह सकता है.

वहीं, अगर सिग्नल -110 dBm के आसपास या उससे नीचे चला जाता है, तो नेटवर्क काफी कमजोर माना जाता है. ऐसे में कॉल ड्रॉप होने या इंटरनेट की स्पीड कम होने जैसी दिक्कत आ सकती है.

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इसलिए अगली बार फोन में सिग्नल बार देखकर परेशान होने के बजाय ये नंबर चेक कर लें. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में असल में कितना नेटवर्क आ रहा है.

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