सीमा आखिर हरे रंग का सिन्दूर क्यूं लगाती है? वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप!

>रीमा- तुम अपनी मांग में हरे रंग का सिन्दूर क्यूं लगाती हो…स्त्रियां तो लाल सिन्दूर से लगाती हैं?

सीमा- मेरे पति रेलवे में इंजन ड्राइवर है. जब मैं लाल सिन्दूर लगाती हूं तो वह मुझे देखकर रुक जाते हैं. इसलिए मैं हरा सिन्दूर लगाती हूं ताकि वह मुझे देखकर आगे बढ़ जायें!

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>पत्नी- तुम आज रात के खाने मे क्या खाना चाहोगे ?

पति खुश होते हुए- मुझे सरप्राइज कर दो !

पत्नी- ठीक है, मैंने रात का खाना छुपा दिया है इसे ढूंढों...

>पत्नी- प्रिय, मुझे लगता है कि आपकी सुनने की क्षमता चयनात्मक है.

पति- क्या? आपने कुछ कहा ?

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>पति- तुम गाड़ी चलाते समय जीपीएस के साथ बहस क्यों करती रहती हो ?

पत्नी- क्योंकि यह मुझे, तुम्हारी तरह बताने की कोशिश करता रहता है कि कहां जाना है !

>पति- तुम्हें पता है, तुम एक बेहतरीन अलार्म घड़ी बना सकती हो.

पत्नी- सच? ऐसा क्यों?

पति- क्योंकि तुम मुझे हमेशा तब जगाती हो जब मैं उठना नहीं चाहता !

>अपनी शादी की सालगिरह पर.

पत्नी- प्रिये, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं !

पति परेशान होकर- मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है की जैसे सदियों बीत गए हो.

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(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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