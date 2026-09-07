'घबराना नहीं है...,' आधी बॉडी पानी में, हाथ में खाना, बाढ़ के बीच पुलिसवाले ने जीता दिल

बिहार के भागलपुर में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है. घर डूबे हैं, रास्ते पानी में समा चुके हैं. लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा है. लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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वीडियो भागलपुर के राघोपुर का बताया जा रहा है. चारों तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है. कई घर पानी में डूबे हुए हैं. इसी पानी के बीच एक पुलिसकर्मी लोगों तक खाना पहुंचाता दिखाई दे रहा है. उसके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में भीगा हुआ है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते.

पुलिसकर्मी के साथ एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है. दोनों पानी के बीच लोगों के लिए खाना लेकर पहुंचते दिख रहे हैं. जिन रास्तों से गुजरना मुश्किल है, वहीं से वे जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं.

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया है. लोग पुलिसकर्मी की ड्यूटी के साथ-साथ उसके मानवीय चेहरे की भी तारीफ कर रहे हैं. मुश्किल हालात में जब लोग अपने घर और सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह पुलिसकर्मी दूसरों के घरों तक खाना पहुंचाने में जुटा है.वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि आप लोगों को घबराना नहीं है, जो संभव होगा मदद की जाएगी.

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कौन है ये पुलिसवाला

इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक, ये शख्स धनंजय कुमार पासवान का है.ये बिहार पुलिस के सिपाही हैं, जो भागलपुर से ताल्लुक रखते हैं. इन्हें ‘हेलमेट मैन ऑफ बिहार’ के नाम से जाना जाता है. अपने इंस्टा पेज पर वो जनता की सेवा करते हुए वीडियो डालते रहते हैं.

दरअसल, भागलपुर में इस समय बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. 7 सितंबर 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, भागलपुर में गंगा का जलस्तर 34.46 मीटर तक पहुंच गया है. यह खतरे के निशान 33.68 मीटर से 78 सेंटीमीटर ऊपर है. नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर यानी HFL 34.86 मीटर से सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे है.

पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 13 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में राघोपुर से सामने आया यह वीडियो सिर्फ बाढ़ की भयावह तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि संकट के वक्त वर्दी के पीछे खड़ा इंसान कितना बड़ा सहारा बन सकता है.

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