scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'घबराना नहीं है...,' आधी बॉडी पानी में, हाथ में खाना, बाढ़ के बीच पुलिसवाले ने जीता दिल

भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. इसी बीच राघोपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में उतरकर प्रभावित लोगों तक खाना पहुंचाता नजर आ रहा है.

Advertisement
X
पुलिसकर्मी के साथ एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है (Photo:Insta/@dhana.njaypaswan85's)
पुलिसकर्मी के साथ एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है (Photo:Insta/@dhana.njaypaswan85's)

बिहार के भागलपुर में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है. घर डूबे हैं, रास्ते पानी में समा चुके हैं. लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा है. लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

वीडियो भागलपुर के राघोपुर का बताया जा रहा है. चारों तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है. कई घर पानी में डूबे हुए हैं. इसी पानी के बीच एक पुलिसकर्मी लोगों तक खाना पहुंचाता दिखाई दे रहा है. उसके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में भीगा हुआ है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते.

पुलिसकर्मी के साथ एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है. दोनों पानी के बीच लोगों के लिए खाना लेकर पहुंचते दिख रहे हैं. जिन रास्तों से गुजरना मुश्किल है, वहीं से वे जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

vampire grave Poland
शवों के पैर में ताला लगाकर क्यों दफनाते थे? जानें क्या है इसका रहस्य
Sara Khalifa, Sara Khalifa death sentence
टीवी पर क्राइम स्टोरी सुनाती थीं सारा खलीफा, अब क्यों मिली मौत की सजा?
Bittu Tabahi, Bittu Tabahi international, Bittu Tabahi international media
बिट्टू तबाही की विदेशों में धूम, विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
Hanuman Ansh, Hanuman Ansh movie,
'हनुमान अंश' देखने PVR पहुंचे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, वीडियो वायरल
Satya Niketan building collapse, Satya Niketan PG collapse,
हर सेकेंड जिंदगी पर भारी था... सत्य निकेतन हादसे के 4 वीडियो

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया है. लोग पुलिसकर्मी की ड्यूटी के साथ-साथ उसके मानवीय चेहरे की भी तारीफ कर रहे हैं. मुश्किल हालात में जब लोग अपने घर और सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह पुलिसकर्मी दूसरों के घरों तक खाना पहुंचाने में जुटा है.वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि आप लोगों को घबराना नहीं है, जो संभव होगा मदद की जाएगी.

Advertisement

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @dhana.njaypaswan85


 कौन है ये पुलिसवाला

इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक, ये शख्स धनंजय कुमार पासवान का है.ये बिहार पुलिस के सिपाही हैं, जो भागलपुर से ताल्लुक रखते हैं. इन्हें ‘हेलमेट मैन ऑफ बिहार’ के नाम से जाना जाता है. अपने इंस्टा पेज पर वो जनता की सेवा करते हुए वीडियो डालते रहते हैं.

दरअसल, भागलपुर में इस समय बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. 7 सितंबर 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, भागलपुर में गंगा का जलस्तर 34.46 मीटर तक पहुंच गया है. यह खतरे के निशान 33.68 मीटर से 78 सेंटीमीटर ऊपर है. नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर यानी HFL 34.86 मीटर से सिर्फ 40 सेंटीमीटर नीचे है.

पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 13 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में राघोपुर से सामने आया यह वीडियो सिर्फ बाढ़ की भयावह तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि संकट के वक्त वर्दी के पीछे खड़ा इंसान कितना बड़ा सहारा बन सकता है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    समुद्र का सुरक्षा कवच कैसे मजबूत कर रहा भारत, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया |
    'बेटा तुरंत घर लौट आओ' सत्य निकेतन हादसे के बाद रो पड़ीं माएं, UP-राजस्थान के छात्र अपने-अपने घर रवाना |
    पार्किंग में खड़ी कार के बोनट में मिला अजगर, रेस्क्यू टीम ने बचाया |
    दिल्ली हादसे वाली इमारत का मालिक राजस्थान से गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे दबोचा |
    सीमा आखिर हरे रंग का सिन्दूर क्यूं लगाती है? वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप! |
    अमेरिका अकेले नहीं जाएगा चांद पर, भारत को भी साथ चाहता है नासा...ISRO को मिला बड़ा न्योता |
    नेत्रहीन सुनील लोधी की कहानी, गांव से ‘हनुमान अंश’ तक का सफर |
    मां के कॉलेज का पहला दिन, बेटी ने बनाया ब्लॉग, वीडियो देख यूजर्स हो रहे खुश   |
    टपकती छतें, संकरी गलियां, तारों का जाल... सत्य निकेतन में किन हालात में रहते हैं छात्र |
    348 किलो पंचामृत और 3 हजार किलो घी के मोदक! जयपुर के मोतीडूंगरी मंदिर में गणेशोत्सव शुरू, देखें 9 दिनों के मुख्य आकर्षण
    Advertisement