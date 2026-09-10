'पंडितों के होटल में बैन करो', धर्म के नाम पर फैलाई नफरत! भड़के काजी तौकीर, बोले- घर में घुसूंगा और...

बिग बॉस 20 में नजर आ रहे सिंगर काजी तौकीर एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उन्हें कश्मीरी पंडितों के रेस्टोरेंट में एंट्री न देने वाला कमेंट कर दिया, जिसके बाद काजी का पारा चढ़ गया. उन्होंने कमेंट को शेयर करते हुए वीडियो बनाया और यूजर को जमकर जवाब दिया. हालांकि गुस्से के बीच काजी ने आखिर में प्यार और भाईचारे की बात ही की और कहा- प्यार बांटो, नफरत नहीं.

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चर्चा में काजी का पुराना वीडियो

काजी के पोस्ट पर महादेव नाम के यूजर ने कमेंट किया कि तुम्हें कश्मीरी पंडितों के रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए. इस कमेंट ने सिंगर को खूब गुस्सा दिलाया. उन्होंने इसे शेयर करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और नफरत न फैलाने की बात कही. काजी ने कहा प्यार बांटो, नफरत नहीं. साथ ही वीडियो में कहा- तेरा कमेंट पढ़ा मैंने. कश्मीरी पंडितों के रस्टोरेंट में मुझे जाने नहीं दिया जाना चाहिए. कमाल है.

वो आगे बिफरते हुए बोले- तू कौन है बे? प्रेसीडेंट हैं... प्रेसीडेंट ऑफ इंस्टाग्राम! तेरे ना मैं घर में घुसूंगा समझा. काजी ने फिर तेवर दिखाते हुए तरेरती आवाज में कहा- तेरे घर में घुसूंगा मैं और यूजर्स को धमका कर समझाने की कोशिश की. फिर थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा- चाय पी रे चाय. अदरक वाली बिना शक्कर की. कितनी नफरत है तेरे अंदर. नफरत को बाहर निकाल भाई. तू मेरे घर पर आएगा ना, सीने से लगाएंगे तुझे, चाय पिलाएंगे. प्यार करेंगे. क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा... बता. क्या नाराजगी है. मुझे डायरेक्ट मैसेज कर, अगर नाराजगी है तो सीधा मैसेज कर.

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काजी आगे बोले- पर मेरे से क्या नाराजगी, मैं तो प्यार फैलाता हूं. इतने कश्मीरी पंडित दोस्त हैं मेरे, अभी भी मैं कश्मीरी पंडित भाई के घर पर दावत पर था. मेरा सबसे प्यारा दोस्त है. क्या बोलूं यार. आप जैसे लोगों की वजह से न नफरत फैलती है. अब आप लिखोगे- 90 के दौर में कहां थे, जब वो जेनोसाइड हुआ था. तब मैं छोटा बच्चा था, क्या करता. कोई मतलब नहीं इस बात का, तब क्या करता मैं. क्या पता था.

दिया नफरत नहीं प्यार बांटने का संदेश

अपने मन का दुख जाहिर करते हुए काजी ने कहा- ये अक्सर होता है, जब भी प्यार की बात करो तो जवाब मिलता है तब कहां था, उससे पहले कहां था. सीधी बात है- हमें आगे बढ़ना चाहिए. जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था, जो होना है उसे हम सुधार सकते हैं. प्यार बांटों...नफरत नहीं.

काजी बिग बॉस में अपने अतरंगी स्वभाव के लिए फेमस हो रहे हैं. वैसे तो ये शो खूब क्रिटिसिज्म झेल रहा था, लेकिन काजी की हरकतें देख यूजर्स कह रहे हैं कि मेकर्स एक तो एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट लेकर आए हैं. काजी ने फेम गुरुकुल सिंगिंग रिएलिटी शो जीता था. इसमें फेमस सिंगर अरिजीत सिंह उनके कम्पैटिटर थे. दोनों की दोस्ती आज भी बरकरार है.

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