शादी में महिला ने पहना 8 करोड़ का सोना, वीडियो वायरल हुआ तो दूल्हे को उठा ले गई पुलिस

शादी में सजी दुल्हन ने जब करीब 8 करोड़ रुपये का सोना पहना तो हर किसी की नजर उसी पर टिक गई. इस शाही शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और दुल्हन के गहनों की खूब चर्चा होने लगी. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला अचानक पलट गया और पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया. आखिर करोड़ों के गहनों वाली इस शादी का पुलिस कार्रवाई से क्या कनेक्शन है, इसे लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं.

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तुर्की में सोशल मीडिया पर चर्चित नाम ‘वैनली कारा हैदर’ का असली नाम Mehmet Fatih Tançalan बताया जाता है. कुछ दिन पहले उन्हें सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. अब उनकी पत्नी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Çağla Öz (चागला ओज़ ) को भी इस्तांबुल में पुलिस ने हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई उनके पति के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में हुई है. पति-पत्नी दोनों के पुलिस की जांच के घेरे में आने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में है.

कौन हैं Çağla Öz?

Çağla Öz सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाना जाता है. उनकी शादी मेहमत फातिह तांचालन से हुई है. दोनों की शादी उस समय काफी चर्चा में आई थी, जब शादी में बड़ी मात्रा में सोना, विदेशी मुद्रा और रुपए दिखाए गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी शादी में करीब 44 मिलियन तुर्की लीरा यानी लगभग 8.64 करोड़ रुपये कीमत के गहने और दूसरी चीजें होने की बात सामने आई थी. इसी वजह से शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे.

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Photo Credit: asiretdugunleri_ and jiyanyagmurmakeupstudio

आखिर गहनों की जांच क्यों हो रही है?

तुर्की के Sözcü (सोज़्कू) वेबसाइट के मुताबिक, मेहमत फातिह तांचालन के खिलाफ चल रही जांच में पुलिस और अधिकारियों की नजर सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं है. अब उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है. जांच में यह देखा जा रहा है कि उनके पास मौजूद संपत्ति, सोना, विदेशी मुद्रा और शादी में मिले महंगे सामान का सोर्स क्या था. खास तौर पर सोशल मीडिया पर दिखने वाली उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और शादी में दिखाई गई बड़ी मात्रा में ज्वेलरी को लेकर सवाल उठे हैं.

पति पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

Çağla Öz की हिरासत से पहले उनके पति मेहमत फातिह तांचालन को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्हें ‘अपराध से प्राप्त संपत्ति को वैध बनाने’ यानी अपराध से हासिल संपत्ति को छिपाकर या किसी दूसरे तरीके से वैध दिखाने से जुड़े आरोप के मामले में अदालत के सामने पेश किया गया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेजने का फैसला किया. अब इसी जांच के आगे बढ़ने के बाद उनकी पत्नी Çağla Öz भी जांच के घेरे में आ गई हैं.

शादी के गहनों पर पत्नी ने क्या कहा?

तुर्की की कुमूरियत वेबसाइट के मुताबिक पूछताछ के दौरान शादी में दिखाई गई ज्वेलरी को लेकर एक अहम दावा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि शादी में दिखाई गई कई ज्वेलरी किराए पर ली गई थी. दावे के अनुसार, ये गहने मुरादिये इलाके में एक परिचित ज्वेलर से किराए पर लिए गए थे और शादी खत्म होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया. यानी दावा यह है कि शादी में दिखाई गई पूरी ज्वेलरी उनकी निजी संपत्ति नहीं थी.

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कंपनियों ने किया था शादी को स्पॉन्सर?

तुर्की के Sözcü (सोज़्कू) वेबसाइट के मुताबिक, जांच के दौरान एक और दावा किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, Çağla Öz के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने और कंपनियों के विज्ञापनों में नजर आने के कारण कुछ कंपनियों ने शादी को स्पॉन्सर किया था. यानी इस पक्ष का कहना था कि शादी में दिखाई गई महंगी चीजें और गहने कंपनियों की ओर से स्पॉन्सरशिप के तहत उपलब्ध कराए गए थे. हालांकि, अदालत के दस्तावेजों में कहा गया कि इस दावे को साबित करने वाली पर्याप्त जानकारी या दस्तावेज जांच फाइल में नहीं मिले.

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मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय (Office of the Chief Public Prosecutor) के निर्देश मिलने के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस टीम 8 सितंबर 2026 की रात करीब 3 बजे तुर्की के वैन प्रांत के मुरादिये जिले में स्थित 'तांचालान' के घर पहुंची.पुलिस ने मेहमत फातिह तांचालन को उसके घर से हिरासत में ले लिया. इसके बाद उसे पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वान प्रांतीय पुलिस विभाग की सार्वजनिक सुरक्षा शाखा यानी अपराध शाखा ले जाया गया.

पुलिस की कार्रवाई रात के समय होने के कारण यह मामला स्थानीय स्तर पर भी चर्चा में आया. हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू होना या हिरासत में लिया जाना अपने आप में दोष साबित नहीं करता. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के आधार पर ही स्थिति साफ होगी.

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25 आपराधिक रिकॉर्ड होने का दावा

कुमूरियत वेबसाइट के मुताबिक, मामले से जुड़ी जानकारी में यह भी बताया गया है कि पुलिस ने मेहमत फातिह तांचालन के खिलाफ पहले से 25 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं. हालांकि, इन सभी रिकॉर्ड का स्वरूप क्या है और वे किन मामलों से जुड़े हैं, इसकी पूरी जानकारी इस जानकारी में नहीं दी गई है. इसलिए केवल रिकॉर्ड की संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी मानना सही नहीं होगा. हर मामले की अलग कानूनी स्थिति हो सकती है और अदालत की प्रक्रिया में उसके तथ्यों की जांच की जाती है.

किस बात को लेकर है पूरा मामला?

फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई की मुख्य वजह सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट है. अभियोजन पक्ष(Prosecution) ने माना कि पोस्ट TCK की धारा 301 के तहत जांच का विषय हो सकता है. इसी आधार पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. अब पुलिस मामले से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट, उसके संदर्भ और अन्य तथ्यों की जांच करेगी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिस ने मेहमत फातिह तांचालन को फिलहाल पुलिस की कानून-व्यवस्था शाखा में ले जाकर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं. मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह जांच और अभियोजन प्रक्रिया के बाद तय होगा.

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Çağla Öz ने सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया

सोज़्कू वेबसाइट के मुताबिक पति की गिरफ्तारी के बाद Çağla Öz ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया और सार्वजनिक रूप से काफी शांत हो गईं. अब उनके खुद हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले की चर्चा और बढ़ गई है. फिलहाल मामला जांच के दौर में है. अधिकारियों की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दंपति की संपत्ति और शादी में दिखाई गई महंगी ज्वेलरी का असली स्रोत क्या था. अदालत ने यह भी माना कि केवल स्पॉन्सरशिप का दावा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जांच दस्तावेजों में इसे साबित करने वाले दस्तावेज नहीं मिले थे.

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