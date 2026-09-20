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सस्ते मिलेंगे फोन, AC, TV... Amazon की सबसे बड़ी सेल का ऐलान, मिलेगा 75% तक का डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival Sale का ऐलान का हो चुका है. यह सेल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जिसकी जानकारी कंपनी ने कंफर्म की है. सेल के दौरान कई बंपर ऑफर और डिस्काउंट मिलेंगे. सेल के दौरान स्मार्टफोन, एयर कंडीशनर (AC), फ्रिज, टीवी आदि को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा.

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Amazon Great Indian Festival Sale की डेट हुई कंफर्म. (Photo: Unsplash)
Amazon Great Indian Festival Sale की डेट हुई कंफर्म. (Photo: Unsplash)

Amazon पर साल की सबसे बड़ी सेल का ऐलान हो चुका है. ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बताया है कि इस सेल का नाम Amazon Great Indian Festival 2026 और यह 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है. सेल के दौरान बंपर ऑफर, 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक और पुरानी सेल की डील्स देखें तो 75 परसेंट तक का डिस्काउंट मिलेगा. 

Amazon की यह सेल फेस्टिव सीजन के दौरान शुरू होने जा रही है. इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, इलेक्ट्रोनिक्स, AC, TV आदि को खरीदा जा सकेगा. साथ ही होम अप्लायंस आदि को भी खरीद सकेंगे. सेल के दौरान कई ग्रोसरी और पॉपुलर सामान को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. 

Amazon Sale के दौरान बैंक ऑफर भी मिलेंगे. कंपनी ने बताया है कि सेल के दौरान के दौरान बैंक कैशबैक 10 परसेंट इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. साथ ही प्राइम मेंबर्स को एक्स्ट्रा 10 परसेंट तक का डिस्काउंट मिलेगा. 

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Amazon सेल में कमाल की डील्स 

Amazon सेल के दौरान कस्टमर को स्मार्टफोन पर कई कमाल की डील्स मिलने जा रही हैं. हालांकि अभी तक डील्स का खुलासा नहीं किया है. कंपनी की यह एक फ्लैगशिप सेल है, जिसमें कई कमाल के ऑफर्स मिलेंगे. इस सेल के दौरान Samsung, Xiaomi, Redmi, Realme आदि हैंडसेट को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. 

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यह भी पढ़ें: साल की बड़ी Flipkart Sale, इस दिन होगी शुरू, मिलेंगे बंपर ऑफर

Amazon Great Indian Festival के दौरान बंपर ऑफर 

कंपनी ने बताया है कि Amazon Great Indian Festival के दौरान कस्टमर को कई तरह की डील्स देखने को मिलेंगी. इनमें Blockbuster Deals, Top 100 Deals, Mega Deals और 8 PM Deals को शामिल किया है. इसके अलावा भी और कई ऑफर्स शामिल हैं.  

आसान किस्तों में भी मिलेगा सामान

ऐमेजॉन इंडिया पर शुरू होने वाली सेल के दौरान नो कॉस्ट EMI के तहत आसान किस्तों में सामान को खरीदा जा सकेगा. सेल में एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: ना QR कोड स्कैनिंग, ना स्मार्टफोन, चीन में कमाल है पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन

मिनटों में घर पहुंचेगा सामान

कंपनी ने बताया है कि 60 से ज्यादा शहरों में मिनटों में डिलिवरी दी जाएगी, जिसके बाद जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर करेंगे तो उसके कुछ मिनट के अंदर घर सामान घर पर पहुंच जाएगा. 

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