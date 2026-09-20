scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फर्जी ID, बंदूक और किडनैपिंग... कारोबारी से 13 लाख व जेवर ऐंठने वाले 6 गिरफ्तार

लखनऊ के कृष्णानगर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कारोबारी का अपहरण करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोपियों ने कारोबारी को असलहे के बल पर बंधक बनाया और पत्नी को फोन कराकर 13 लाख रुपये व जेवर मंगवाए. पुलिस की 8 टीमों ने 220 से 240 CCTV फुटेज खंगालकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
नई वारदात के लिए फिर पहुंचे थे लखनऊ.(Photo: Ankit Mishra/ITG)
नई वारदात के लिए फिर पहुंचे थे लखनऊ.(Photo: Ankit Mishra/ITG)

लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कारोबारी का अपहरण करने और 13 लाख रुपये नकद व जेवर वसूलने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने मामले का खुलासा किया है.

राजेंद्रनगर निवासी कारोबारी सुदर्शन घोष ने 13 सितंबर को कृष्णानगर थाने में अपहरण और फिरौती की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित के मुताबिक, वह अपने दफ्तर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए फर्जी आईडी कार्ड दिखाया और उन्हें जबरन कार में बैठा लिया. इसके बाद असलहे के बल पर उनके साथ मारपीट की गई.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: 2799 रुपये की किस्त के लिए ब्लड बैंक ले जाकर निकलवाया था खून, अब दो गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

सम्बंधित ख़बरें

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo: ITG)
हर विधानसभा में 27 हजार वोट... अखिलेश ने 2027 के लिए बनाया ये खास प्लान
lucknow aliganj fire case police chargesheet four accused
अलीगंज अग्निकांड में 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 15 लोगों ने गंवाई थी जान
साल 2013 में हुआ था सीओ जियाउल हक हत्याकांड.(File Photo)
सीओ जियाउल हत्याकांड: राजा भैया को राहत, आगे की कार्रवाई खारिज
UP IPS Transfer
यूपी में 35 IPS अफसरों के तबादले: चारू निगम को गाजियाबाद भेजा
food safety inspection
फास्ट फूड की रसोई में फंगस और चूहे... लखनऊ से नोएडा तक 233 प्रतिष्ठानों की जांच

बदमाशों ने कारोबारी से उनकी पत्नी को फोन कराया और घर से भारी रकम व जेवर मंगवाए. पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात पहले से सुनियोजित थी. आरोपियों ने लखनऊ के ही एक व्यक्ति के जरिए सुदर्शन की आर्थिक स्थिति और आवाजाही की जानकारी जुटाई थी. यह शख्स पीड़ित का करीबी बताया जा रहा है.

Advertisement

ऐसे रची गई अपहरण की साजिश

गिरोह के सदस्यों ने शहर में रहकर कारोबारी की लगातार रेकी की. उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद मौका मिलते ही अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 8 विशेष टीमों के साथ सर्विलांस सेल को लगाया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से लेकर वारदात के रूट तक करीब 220 से 240 CCTV फुटेज खंगाले. तकनीकी साक्ष्यों और मैनुअल इनपुट के आधार पर टीम अपराधियों तक पहुंची. पुलिस ने अनुराग, लवी कुमार, दीपांशु कुमार, अनुराग कुमार, आकाश चौधरी और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया.

लखनऊ

पूछताछ में पता चला कि आरोपी गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलते थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके. वारदात के बाद सभी अलग-अलग राज्यों में भाग गए थे. पुलिस के मुताबिक, लूटी गई रकम को आरोपियों ने आपस में बांट लिया था.

नई वारदात के लिए फिर पहुंचे थे लखनऊ

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य किसी नई बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दोबारा लखनऊ पहुंचे थे. इसी दौरान सतर्क पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. साथ ही कारोबारी से वसूली गई रकम और जेवरों में से बाकी सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. मामले की जांच में पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सऊदी पर हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, देखें दुनिया आजतक |
    कुणाल, पाटीदार और भुवी ने क्या गुनाह किया है? एशियन गेम्स की टीम पर भड़के श्रीकांत, चयनकर्ताओं की लगाई क्लास |
    सिख ड्राइवर पर हमला किया, दाढ़ी खींची... फिर हाईजैक की बस, ब्रिटेन में बवाल |
    गोरखपुर में डाइव लगाने के बाद तालाब में अचेत हुआ युवक, डूबने से हुई मौत |
    'हिंदुओं को खतरा बताने से पहले आईना तो देख लेते', हामिद अंसारी के बयान पर VHP-BJP का पलटवार |
    'टीटी मेरे कपड़ा उतार रहा है...' बिना टिकट पकड़ी महिला ने खुद फाड़े कपड़े, कैमरे में कैद पूरा ड्रामा |
    'हनुमान अंश' देख थियेटर में रोई एक्ट्रेस, कैंची धाम में किए नीम करोली बाबा के दर्शन, बोली- शांति मिली |
    पत्नी को दूसरे पुरुष संग देख खोया आपा... भोपाल के जेके रोड पर देर रात पति ने मचाया भारी गदर; तोड़ दी स्कूटी |
    सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की फैमिली को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR रिकॉर्ड से मैपिंग में गड़बड़ी |
    पुलिस को चकमा देकर CM मान के कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक गोल्डी, मौके से पुलिस ने हिरासत में लिया
    Advertisement