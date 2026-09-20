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सिख ड्राइवर पर हमला किया, दाढ़ी खींची... फिर हाईजैक की बस, ब्रिटेन में बवाल

ब्रिटेन में एक शख्स ने सिख बस ड्राइवर पर हमला कर बस पर कब्जा कर लिया. हमलावर ने बस की टिकट-रीडिंग मशीन ड्राइवर पर फेंक दी, उसकी दाढ़ी खींची और सिर पर टक्कर भी मारी.

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हमलावर ने बस की टिकट-रीडिंग मशीन उठाकर ड्राइवर पर फेंकी. (Photo: ITG)
हमलावर ने बस की टिकट-रीडिंग मशीन उठाकर ड्राइवर पर फेंकी. (Photo: ITG)

ब्रिटेन के टेलफोर्ड में एक शख्स ने सिख बस ड्राइवर पर हमला कर उसकी सिंगल-डेकर बस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मौके पर आर्म्ड पुलिस को तैनात करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में हमलावर ट्रैवल टेलफोर्ड बस के अंदर ड्राइवर पर हमला करता दिख रहा है. वीडियो में घबराए पैसेंजर्स चिल्लाकर उस शख्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.

वीडियो में बस ड्राइवर लगातार फोन मांगता नजर आ रहा है और पैसेंजर्स से पुलिस को कॉल करने की गुहार लगा रहा है. इस दौरान एक महिला पैसेंजर हमलावर से ड्राइवर को छोड़ने की बात कह रही है, जबकि एक अन्य पैसेंजर भी उसे रोकते दिख रहा है.

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हमले के दौरान हमलावर ने बस की टिकट-रीडिंग मशीन उठाकर ड्राइवर पर फेंक दी, उसकी दाढ़ी खींची व सिर से टक्कर मारी और बस पर कंट्रोल कर लिया.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद की बताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मेडली की कोर्ट स्ट्रीट में एक खतरनाक घटना के बारे में कॉल आई थी.

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पुलिस के मुताबिक, बस रॉन्ग साइड पर चल रही थी और कई वाहनों से टकरा गई. बस के आगे बढ़ते रहने पर आसपास खड़े लोग ड्राइवर को रोकने के लिए चिल्लाते सुनाई दिए.

इसके बाद मालिंसगेट पुलिस स्टेशन से आर्म्ड ऑफिसर्स को तुरंत मौके पर भेजा गया. पुलिस ने पहली 999 कॉल मिलने के महज 10 मिनट के अंदर गाड़ी को रोककर 33 साल के आरोपी को अरेस्ट कर लिया.

आरोपी को लूट और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के शक में गिरफ्तार किया गया और वह अभी पुलिस की हिरासत में है. इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि गिरफ्तार किया गया आदमी यमन का रहने वाला है. हालांकि, पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है.

जानकारी के मुताबिक, बस ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और अस्पताल ले जाने से पहले पैरामेडिक्स ने उसका इलाज किया. पुलिस ने बताया कि किसी और को चोट नहीं आई है.

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