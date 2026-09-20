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दिल्ली में सफाई कर्मचारी की आत्महत्या मामले में AAP के खिलाफ BJP का प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग

एक सफाई कर्मचारी की आत्महत्या के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई है. MCD कर्मचारी की मौत को लेकर BJP ने AAP पार्षद विजय कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी ने पार्षद को हटाने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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कर्मचारी की आत्महत्या मामले में AAP पार्षद के खिलाफ BJP का प्रदर्शन (Photo: @BJP4Delhi/ X)
कर्मचारी की आत्महत्या मामले में AAP पार्षद के खिलाफ BJP का प्रदर्शन (Photo: @BJP4Delhi/ X)

दिल्ली में MCD के सफाई कर्मचारी दीपक की आत्महत्या के मामले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने त्रिलोकपुरी से AAP पार्षद विजय कुमार को पार्टी से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. BJP नेताओं का आरोप है कि विजय कुमार ने सफाई कर्मचारी दीपक के साथ आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न किया.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि करीब 15 लाख रुपये के लोन से जुड़े मामले में दीपक के साथ धोखाधड़ी हुई और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई. BJP ने दावा किया कि इन्हीं परिस्थितियों के चलते दीपक ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है. पुलिस ने विजय कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत FIR दर्ज की है. मामला 14 सितंबर को दर्ज किया गया था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

विजय कुमार ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होने सफाई कर्मचारी के लिए कोई लोन नहीं कराया था तथा उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने AAP नेतृत्व और पार्षद विजय कुमार पर सवाल उठाए. उन्होंने मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. BJP विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें निलंबित करने की मांग की.

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BJP नेताओं ने कहा कि जब तक विजय कुमार के खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक विराध जारी रहेगा. इससे पहले भी BJP कार्यकर्ताओं ने त्रिलोकपुरी में पार्षद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की थी. वहीं, इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी सामने आई है. पुलिस की जांच में यह साफ होना बाकी है कि सफाई कर्मचारी की मौत के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई् है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर होगी.

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