scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिवाइडर से टकराकर वोल्वो कार में लगी आग, तेलंगाना में डॉक्टर की जिंदा जलकर मौत

सूर्यापेट-खम्मम हाईवे पर पिल्ललमर्री के पास डिवाइडर से टकराने के बाद वोल्वो कार में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे एक डॉक्टर की मौत हो गई. हादसा किन वजहों से हुआ और कार में अचानक आग कैसे लगी, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

Advertisement
X
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. (Photo: Representational)
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. (Photo: Representational)

तेलंगाना में खम्मम के एक डॉक्टर की सूर्यापेट-खम्मम हाईवे पर पिल्ललमर्री के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद कार में आग लगने से जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक वोल्वो कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके तुरंत बाद उसमें भीषण आग लग गई. हादसे के वक्त कार सवार डॉक्टर गाड़ी के अंदर ही फंस गए और आग की लपटों की चपेट में आने से उनकी जान चली गई.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Hyderabad Accident
हैदराबाद में तेज रफ्तार वाहन ने 3 साल के बच्चे को कुचला
पिता के साथ घर से निकला था बच्चा. (Photo: Screengrab)
पिता के साथ घर से निकला था 3 साल का बच्चा, हादसे में चली गई जान
BRS Working president KTR (Photo: ITG)
किसानों के मु्द्दे पर तेलंगाना में सियासी संग्राम, KTR ने सरकार को घेरा
दुर्घटना सुबह 4:30 बजे हुई.(Photo: Representational)
NH-44 पुलिया से टकराकर पलटी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Telangana Police
रेलवे स्टेशन पर महिला को बाल पकड़कर घसीटता दिखा शख्स

यह भी पढ़ें: सिख ड्राइवर पर हमला किया, दाढ़ी खींची... फिर हाईजैक की बस, ब्रिटेन में बवाल

पुलिस ने मृतक की पहचान डॉ. कासाकुर्थी जगदीश के तौर पर की है, जो खम्मम के ममता हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन बताए गए हैं. पुलिस ने बताया कि डॉक्टर खम्मम से हैदराबाद अपने परिवार से मिलने जा रहे थे.

हादसा किन वजहों से हुआ और कार में अचानक आग कैसे लगी, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

इस बीच, हैदराबाद में भी एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई. यहां एक तेज रफ्तार वाहन ने 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी. इसके बाद बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर कर दिया गया. लेकिन दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर उसे बचा न सके. बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं जिस वाहन ने बच्चे को टक्कर मारी, उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फर्जी ID, बंदूक और किडनैपिंग... कारोबारी से 13 लाख व जेवर ऐंठने वाले 6 गिरफ्तार |
    'अभी तेरा करियर शुरू हुआ है', अमिताभ बच्चन-रेखा पर भुवन बाम का जोक! मुकेश छाबड़ा ने दे दी वॉर्निंग |
    सऊदी पर हूतियों का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, देखें दुनिया आजतक |
    कुणाल, पाटीदार और भुवी ने क्या गुनाह किया है? एशियन गेम्स की टीम पर भड़के श्रीकांत, चयनकर्ताओं की लगाई क्लास |
    सिख ड्राइवर पर हमला किया, दाढ़ी खींची... फिर हाईजैक की बस, ब्रिटेन में बवाल |
    गोरखपुर में डाइव लगाने के बाद तालाब में अचेत हुआ युवक, डूबने से हुई मौत |
    'हिंदुओं को खतरा बताने से पहले आईना तो देख लेते', हामिद अंसारी के बयान पर VHP-BJP का पलटवार |
    'टीटी मेरे कपड़ा उतार रहा है...' बिना टिकट पकड़ी महिला ने खुद फाड़े कपड़े, कैमरे में कैद पूरा ड्रामा |
    'हनुमान अंश' देख थियेटर में रोई एक्ट्रेस, कैंची धाम में किए नीम करोली बाबा के दर्शन, बोली- शांति मिली |
    पत्नी को दूसरे पुरुष संग देख खोया आपा... भोपाल के जेके रोड पर देर रात पति ने मचाया भारी गदर; तोड़ दी स्कूटी
    Advertisement