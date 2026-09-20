डिवाइडर से टकराकर वोल्वो कार में लगी आग, तेलंगाना में डॉक्टर की जिंदा जलकर मौत

तेलंगाना में खम्मम के एक डॉक्टर की सूर्यापेट-खम्मम हाईवे पर पिल्ललमर्री के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद कार में आग लगने से जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक वोल्वो कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके तुरंत बाद उसमें भीषण आग लग गई. हादसे के वक्त कार सवार डॉक्टर गाड़ी के अंदर ही फंस गए और आग की लपटों की चपेट में आने से उनकी जान चली गई.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी.

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पुलिस ने मृतक की पहचान डॉ. कासाकुर्थी जगदीश के तौर पर की है, जो खम्मम के ममता हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन बताए गए हैं. पुलिस ने बताया कि डॉक्टर खम्मम से हैदराबाद अपने परिवार से मिलने जा रहे थे.

हादसा किन वजहों से हुआ और कार में अचानक आग कैसे लगी, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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इस बीच, हैदराबाद में भी एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई. यहां एक तेज रफ्तार वाहन ने 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी. इसके बाद बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर कर दिया गया. लेकिन दूसरे अस्पताल में भी डॉक्टर उसे बचा न सके. बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं जिस वाहन ने बच्चे को टक्कर मारी, उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

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