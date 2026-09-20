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कुणाल, पाटीदार और भुवी ने क्या गुनाह किया है? एशियन गेम्स की टीम पर भड़के श्रीकांत, चयनकर्ताओं की लगाई क्लास

भारतीय टीम के मैच विनर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से ठीक पहले चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए हैं. वरुण के बाहर होने के बाद टीम ने विप्रज निगम को शामिल किया. मैनजमेंट के इस फैसले पर क्रिकेट के कई दिग्गज सवाल उठा रहे हैं.

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दिग्गज का फूटा गुस्सा. (PHOTO: X/ITGD)
दिग्गज का फूटा गुस्सा. (PHOTO: X/ITGD)

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में अचानक हुए एक बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज है. भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने के बाद चयनकर्ताओं ने दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर विप्रज निगम को टीम में शामिल किया है. 

इस फैसले पर पूर्व भारतीय कप्तान और 1983 वर्ल्ड कप विजेता कृष्णमाचारी श्रीकांत बुरी तरह भड़क गए हैं. उन्होंने अजीत आगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि घरेलू और आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीनियर खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है.

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर चयनकर्ताओं की नीयत और सोच पर कड़े सवाल दागे. उन्होंने खास तौर पर कुणाल पंड्या, रजत पाटीदार और भुवनेश्वर कुमार का जिक्र करते हुए पूछा कि इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गलत कर दिया है जो इन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है? 

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कुछ चयन समझ से बिल्कुल परे हैं. सिर्फ उम्र को ही बाहर करने की वजह नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि भुवी और कुणाल के साथ होता दिख रहा है. किसी भी खिलाड़ी का चयन उसकी काबिलियत और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए. 

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विप्रज को कैसे मिली टीम में एंट्री?

विप्रज निगम के अचानक टीम में आने पर तंज कसते हुए श्रीकांत ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर का रिप्लेसमेंट विप्रज कैसे हो सकते हैं? विप्रज का पहला आईपीएल सीजन (2025) तो अच्छा रहा था, लेकिन 2026 में उन्हें सिर्फ 5 मैच खेलने का मौका मिला जिसमें वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. 

श्रीकांत ने कहा कि अचानक विप्रज टीम में कैसे आ गए? उन्हें किस आधार पर चुना गया है? ऐसा लगता है जैसे भारतीय टीम की कैप अब किसी दुकान में बिक रही है और कोई भी जाकर खरीद सकता है.

खिलाड़ियों के चयन के तरीके पर उठे सवाल

पूर्व दिग्गज ने रवि बिश्नोई और यश ठाकुर जैसे युवा खिलाड़ियों के चयन पर भी सवाल खड़े किए. उनका मानना है कि युवाओं को अपनी परफॉर्मेंस के दम पर सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना चाहिए. लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल टीमों की प्लेइंग-11 में भी पक्की जगह नहीं मिलती वे सीधे भारत की राष्ट्रीय टीम में चुन लिए जा रहे हैं.

चोट के कारण वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हुए थे और अब वे एशियन गेम्स भी नहीं खेल पाएंगे. भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 28 सितंबर से जापान के नागोया में क्वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगी.

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