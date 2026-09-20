'अभी तेरा करियर शुरू हुआ है', अमिताभ बच्चन-रेखा पर भुवन बाम का जोक! मुकेश छाबड़ा ने दे दी वॉर्निंग

समय रैना के शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) के सीजन 2 में रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में मजाकिया कमेंट करने के बाद भुवन बाम, मुकेश छाबड़ा के साथ हंसी-मजाक में उलझ गए.
शो के हालिया एपिसोड में भुवन, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मुकेश छाबड़ा और कौस्तुभ अग्रवाल के साथ पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुए. शो में एक बार फिर वही बेबाक और मजेदार अंदाज देखने को मिला जिसके लिए यह जाना जाता है.
रेखा-अमिताभ वाला मजाक
एपिसोड के दौरान, कंटेस्टेंट प्रतीक भारद्वाज अमिताभ बच्चन के रूप में मंच पर आए और दिग्गज एक्टर की आवाज, हाव-भाव और अंदाज की नकल करने की कोशिश की. उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों और पैनल, दोनों को प्रभावित किया, लेकिन भुवन ने जल्द ही इस एक्ट को मजाक का मौका बना लिया.
प्रतीक की नकल देखने के बाद, भुवन ने उनसे पूछा, 'क्या तुम्हारे टैलेंट की कोई 'रेखा' (सीमा) है?' यह वन-लाइनर अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच दशकों से चली आ रही चर्चाओं की ओर इशारा था, जिससे दर्शक और अन्य पैनलिस्ट हंस पड़े.
हालांकि, मुकेश छाबड़ा ने भुवन की टिप्पणी पर तुरंत दी. कास्टिंग डायरेक्टर और फिल्म निर्माता ने मजाक में एक्टर को ऐसी बातें न कहने की चेतावनी दी और उन्हें याद दिलाया कि उनका फिल्मी करियर अभी शुरू ही हुआ है. मुकेश ने भुवन से कहा, 'मेरे दोस्त, तुम्हारा फिल्मी करियर तो अभी शुरू ही हुआ है,' और मजाक को उन्हीं पर पलट दिया.
अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर भुवन बाम इस चेतावनी से रुके नहीं. उन्होंने एक और मजाकिया टिप्पणी करते हुए कहा, 'मैं आजाद (इंडिपेंडेंट) रहने में भी खुश हूं.' दोनों के बीच हुई यह बातचीत एपिसोड के हल्के-फुल्के पलों में से एक बन गई और पैनलिस्ट हंसी-मजाक जारी रखते रहे.
रेखा और अमिताभ बच्चन की मशहूर जोड़ी
यह मज़ाक बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक की ओर इशारा था. अमिताभ बच्चन और रेखा ने 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें 'दो अंजाने', 'अलाप', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'मिस्टर नटवरलाल' और 'सिलसिला' शामिल हैं. 1976 में 'दो अंजाने' फिल्म में साथ काम करने के बाद उनके कथित रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हो गईं. हालांकि उनके रिश्ते को लेकर दशकों से चर्चा होती रही है, लेकिन दोनों ही कलाकारों ने इस मामले में अपनी प्राइवेसी बनाए रखी है.
दोनों आखिरी बार 1981 में रिलीज़ हुई फिल्म 'सिलसिला' में साथ नजर आए थे. अमिताभ ने 1973 में जया बच्चन से शादी की थी, और यह शादी रेखा के साथ उनके कथित रिश्ते की चर्चा बॉलीवुड में आम होने से पहले ही हो गई थी.
इस बीच, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में सेलिब्रिटीज और कंटेस्टेंट्स को बिना स्क्रिप्ट वाली बातचीत, मजेदार परफॉर्मेंस और अचानक होने वाली बातचीत के लिए एक साथ लाया जा रहा है. शो के हालिया एपिसोड में भुवन बाम ने रेखा और अमिताभ का मजाकिया जिक्र भी किया. अमिताभ बच्चन अभी 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 18 को होस्ट कर रहे हैं.