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किसान ने बीच हाइवे पर फूंकी अपनी बाइक, बोला- अब THAR में ही चलूंगा; 2 महीने पहले हुए एक्सीडेंट से परेशान था

MP News: श्योपुर में नई महिंद्रा थार खरीदने की जिद में किसान ने NH-552 पर अपनी बाइक में आग लगा दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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श्योपुर में थार खरीदने की जिद में किसान ने हाईवे पर जलाई बाइक.(Photo:Screengrab)
श्योपुर में थार खरीदने की जिद में किसान ने हाईवे पर जलाई बाइक.(Photo:Screengrab)

MP News: श्योपुर में एक किसान ने नई थार जीप खरीदने की जिद में हाईवे पर अपनी बाइक में आग लगा दी. देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई. किसान का कहना था कि बाइक से बहुत एक्सीडेंट होता है, अब महिंद्र THAR खरीदना है. घटना के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बाइक की टंकी में पेट्रोल भरा होने से धमाके की आशंका भी बनी हुई थी. ऐसे में आग की चपेट में आने से दूसरे वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया था.

घटना NH 552 पर बीती शनिवार शाम की है. जिसका वीडियो आज सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नागरगांवड़ा निवासी किसान राम बलवान मीणा ने अपनी बाइक में आग लगा दी. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

अपनी बाइक को आग लगाने वाले किसान ने लोगों को बताया कि करीब दो महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पैर में चोट आई थी.

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इसके बाद से ही उसने नई थार खरीदने की जिद पकड़ ली थी. किसान ने भीड़ के सामने ऐलान किया कि अब वह नई थार खरीदकर ही रहेगा. इसी जिद में उसने अपनी बाइक जला दी. देखें VIDEO:- 

बाइक में आग लगते ही वह लपटों से घिर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया. सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम भी मौके पर पहुंची.

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हेड कांस्टेबल गौरव शर्मा, रणधीर सिंह और पायलट सुखदेव सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति देखी, लेकिन तब तक किसान बस में बैठकर नागरगांवड़ा गांव के लिए रवाना हो चुका था. देखें VIDEO:- 

मानपुर थाने के हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह ने फोन कॉल पर बताया कि डायल डायल 112 पर जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति ने हाइवे पर अपनी बाइक में आग लगा दी है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक किसान बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल चुका था. 

बहरहाल, बाइक जलाकर नई थार खरीदने की जिद जाहिर करने का यह मामला चर्चा में है. जलती बाइक के सामने किसान के दिवाली मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि, बाइक जलाने के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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