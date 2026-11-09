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'क्रिमिनल के डर के साए में जी रहा बॉलीवुड...', जलसा के बाहर से बुलेटप्रूफ ग्लास हटाने पर कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अमिताभ बच्चन का बुलेटप्रूफ ग्लास इसलिए हटाया गया है ताकि सरकार की खराब छवि न बने या फिर खतरा टल गया है, इसका जवाब अमिताभ ही दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि साबरमती जेल में बंद क्रिमिनल के डर के साए में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जी रहे हैं.

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बीजेपी का कहना है कि यह दावा गलत है कि बुलेटप्रूफ ग्लास को सरकार के दबाव में हटाया गया.
बीजेपी का कहना है कि यह दावा गलत है कि बुलेटप्रूफ ग्लास को सरकार के दबाव में हटाया गया.

मुंबई में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' के बाहर से बुलेटप्रूफ ग्लास हटाए जाने पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, 'बुलेटप्रूफ ग्लास इसलिए हटाया गया है ताकि सरकार की खराब छवि न बने या फिर खतरा टल गया है, इसका जवाब अमिताभ जी ही दे सकते हैं.  लेकिन साबरमती जेल में बंद क्रिमिनल के डर के साए में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जी रहे हैं.'

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी एमएलए राम कदम ने कहा, 'अमिताभ बच्चन ने जनता का अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म से बुलेटप्रूफ ग्लास का पार्टीशन हटा दिया है, इसे कुछ समय के लिए लगाया था. अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को भी अपनी घटिया राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचता, तो वे एक प्रतिभाशाली कलाकार का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रहे हैं. यह दावा गलत है कि ग्लास को सरकार के दबाव में हटाया गया है.'

बता दें, रविवार की शाम करीब 4 दशक से चली आ रही परंपरा के तहत जब गेट खुले, तो बुलेटप्रूफ ग्लास गायब था. टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग और खतरनाक धमकियों के बीच बॉलीवुड हस्तियां अपनी सुरक्षा का जायजा ले रही हैं. रविवार को जब अमिताभ बच्चन बिना बुलेटप्रूफ ग्लास के फैंस से मिले, तो उनके पास खड़े अभिषेक बच्चन मुस्तैद नजर आए और वे प्राइवेट बॉडीगार्ड्स और मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स से बात कर रहे थे.

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वहीं कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें बिग बी के बंगले को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. ईमेल बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स  के एक स्कूल को भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

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