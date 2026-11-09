Govardhan Puja 2026: कल सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, अभी नोट कर लें टाइमिंग

9 नवंबर यानी कल देशभर में गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा. यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला को समर्पित है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी. मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों और उनके पशुधन की रक्षा के लिए गिरीराज पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था. इसके बाद से गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण के स्वरूप के रूप में पूजने की परंपरा शुरू हुई. ब्रज क्षेत्र में इस त्योहार का विशेष महत्व है.

और पढ़ें

कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले इस पर्व पर गोवर्धन महाराज की पूजा का विधान बताया गया है. इसे अन्नकूट उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को तरह-तरह के पकवानों और अन्न का भोग लगाया जाता है. कुछ जगहों पर 56 भोग चढ़ाने की परंपरा भी है.

गोवर्धन पूजा 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त

गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर की जाती है. इस साल यह तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से लेकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक ही रहेगी. उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 दिन मंगलवार को की जाएगी.

शुभ मुहूर्त की बात करें तो 10 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 50 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा. इसके अलावा, सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. संध्याकाल में पूजा करने वाले शाम 5 बजकर 30 मिनट से शाम 5 बजकर 56 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं.

Advertisement

7 कोस की परिक्रमा का महत्व

गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है. गोवर्धन की परिक्रमा करीब 7 कोस यानी लगभग 21 किलोमीटर लंबी मानी जाती है. देश-दुनिया से श्रद्धालु गिरिराज महाराज के दर्शन और परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, द्वापर युग में जब पहली बार गोवर्धन पूजा हुई थी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं इसकी परिक्रमा की थी. यदुवंशियों के गुरु महामुनि गर्ग की संहिता से जुड़ी मान्यता में भी गोवर्धन परिक्रमा और उसके धार्मिक महत्व का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके दर्शन से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

गोवर्धन पूजा की विधि

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं. परंपरा के अनुसार, गोवर्धन पर्वत का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है. इसे रंग-बिरंगे फूलों से सजाएं. गोवर्धन पर्वत की आकृति के बीच या पास में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें. गोवर्धन की नाभि के स्थान पर मिट्टी का दीपक रखें. भगवान गोवर्धन और श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान के सामने दीपक जलाएं और फल, फूल और मिठाई अर्पित करें. उन्हें कढ़ी, अन्नकूट और चावल का भोग लगाएं.

Advertisement

पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा करें. अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद बांटें. इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि विधि-विधान से गोवर्धन पूजा करने पर जीवन में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

---- समाप्त ----