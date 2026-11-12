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गाजियाबाद में दुकान पर सामान खरीद रहे युवक पर हथौड़े से हमला, सिर पर किए ताबड़तोड़ वार; CCTV में कैद

UP News: गाजियाबाद के विजयनगर में परचून की दुकान पर सामान खरीद रहे निशांत उर्फ भूरा पर हथौड़े से हमला किया गया. घटना CCTV में कैद हुई. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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CCTV में कैद हुई हथौड़े से पीटने की वारदात.(Photo:ITG)
CCTV में कैद हुई हथौड़े से पीटने की वारदात.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक युवक पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है. विजयनगर थाना क्षेत्र में परचून की दुकान पर सामान खरीद रहे युवक पर हमलावर ने हथौड़े से सिर पर कई वार किए. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. करीब दो मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है.

घटना विजयनगर की सब्जी मंडी स्थित सर्राफा मार्केट की बताई जा रही है. घायल युवक की पहचान 30 वर्षीय निशांत उर्फ भूरा, पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई है. वह परचून की दुकान पर सामान खरीद रहा था. इसी दौरान हमलावर ने उस पर हथौड़े से हमला कर दिया.

अचानक हुए हमले से युवक संभल नहीं पाया. आरोपी ने उसके सिर पर लगातार कई वार किए. निशांत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर उसे गंभीर हालत में छोड़कर वहां से चला गया.

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पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि घटना से पहले दोनों युवकों ने साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी. इसके बाद निशांत पर हमला किया गया. हालांकि, विवाद की असली वजह और हमले के पीछे की पूरी कहानी पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी. देखें VIDEO:- 

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गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

हमले में गंभीर रूप से घायल निशांत को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया. उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे यशोदा अस्पताल रेफर कर दिया.

आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस के मुताबिक, घायल युवक और आरोपी के बीच पारिवारिक संबंध हैं. आरोपी की पहचान रिक्की गौतम उर्फ विक्की, पुत्र धर्मवीर के रूप में बताई गई है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पांडेय ने बताया कि विक्की और भूरा आपस में रिश्तेदार हैं. पीड़ित के परिवार से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर शांति और कानून व्यवस्था कायम है. 

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