चलती बस से नीचे गिरा मासूम बच्चा, CCTV में कैद खौफनाक मंजर, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान

गुजरात के सूरत जिले के कीम इलाके में एक चलती लग्जरी बस से मासूम बच्चे के नीचे गिरने की हैरान करने वाली घटना सामने आई है. बच्चा बस के अंदर खेलते-खेलते ड्राइवर के पास पहुंचा और अचानक खुले दरवाजे से सड़क पर जा गिरा. पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गनीमत रही कि चालक ने तुरंत बस रोक दी और बच्चे की जान बच गई. इस हादसे में उसे सिर्फ मामूली खरोंच आई.

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दरअसल, यह घटना 7 नवंबर की बताई जा रही है. अमरेली से सूरत आ रही रौनक ट्रेवल्स की बस नेशनल हाईवे-48 पर कीम इलाके से गुजर रही थी. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बस का दरवाजा खुला हुआ है और चालक अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा है. इसी दौरान बस में सवार महिला यात्री का छोटा बच्चा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है.

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चालक की नजर जैसे ही बच्चे पर पड़ती है, वह उसे पीछे जाने के लिए कहता है. लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं. बच्चा अचानक चलती बस से नीचे गिर जाता है. यह देखते ही ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है और बस रोक देता है. उधर, बच्चे की मां और उसके साथ मौजूद दूसरा बच्चा चीखने लगते हैं. मां फौरन बस से उतरती है और सड़क पर गिरे मासूम को उठाकर अपने पास ले आती है.

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बस में चार यात्री थे सवार, खेलते हुए आगे पहुंचा बच्चा

इस घटना को लेकर रौनक ट्रेवल्स के मुन्ना भाई ने आजतक से बातचीत में बताया कि हादसा 7 नवंबर को हुआ था. उनकी बस अमरेली से सूरत की ओर आ रही थी. उस समय वाहन में कुल चार यात्री मौजूद थे, जिनमें एक महिला, एक पुरुष और उनके दो बच्चे शामिल थे.

मुन्ना भाई के मुताबिक, जब बस कीम इलाके से गुजर रही थी, तब दोनों बच्चे अंदर गैलरी में खेल रहे थे. इसी दौरान उनमें से एक बच्चा खेलते-खेलते आगे की तरफ चला गया और दरवाजे के पास पहुंच गया. इसके बाद अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह चलती बस से नीचे गिर गया.

उन्होंने बताया कि चालक की नजर जैसे ही सड़क पर गिरे बच्चे पर पड़ी, उसने बिना देरी किए बस रोक दी. इसके बाद बच्चे की मां को बुलाया गया और उसने नीचे उतरकर मासूम को संभाला. राहत की बात रही कि इतनी खतरनाक घटना के बावजूद बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई. उसके शरीर पर केवल मामूली खरोंच आईं.

मां के मोबाइल पर व्यस्त रहने की बात आई सामने

रौनक ट्रेवल्स के मुन्ना भाई ने यह भी दावा किया कि घटना के समय बच्चे की मां लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत कर रही थी. दूसरी तरफ, दोनों बच्चे बस की गैलरी में खेल रहे थे. बताया गया कि मां का ध्यान उनकी गतिविधियों पर नहीं था और इसी दौरान छोटा बच्चा आगे की ओर पहुंच गया.

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सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बच्चा कुछ ही पलों में बस के खुले दरवाजे से नीचे गिर जाता है. अगर चालक समय रहते सतर्कता नहीं दिखाता और तत्काल वाहन नहीं रोकता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. उसकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया.

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