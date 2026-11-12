Morning Vastu Tips: सुबह आंख खुलते ही दिख जाएं ये 7 चीजें, तो समझें जल्द आने वाले हैं अच्छे दिन!

Morning Vastu Tips: सुबह की शुरुआत कैसी होती है, इसका असर हमारे पूरे दिन के मूड और सोच पर पड़ता है. यही वजह है कि घर के बड़े-बुजुर्ग हमेशा सुबह उठते ही अच्छी चीजें देखने और भगवान का नाम लेने की सलाह देते हैं. हिंदू धर्म में सुबह के समय कुछ खास चीजों को देखना बेहद शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिन की शुरुआत इन चीजों के दर्शन से हो तो घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. कई लोग सुबह बिस्तर से उठने से पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं, तो कुछ लोग सूर्य देव को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुबह आंख खुलते ही किन 7 चीजों का दिखना शुभ माना जाता है और इसके पीछे क्या मान्यता है.

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1. सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देखना

हिंदू धर्म में सुबह उठते ही अपनी हथेलियां देखने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि हथेली के आगे वाले हिस्से में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती और नीचे के हिस्से में भगवान विष्णु का वास होता है. इसलिए सुबह सबसे पहले अपनी हथेलियां देखना शुभ माना जाता है. कई लोग इस दौरान 'कराग्रे वसते लक्ष्मी' मंत्र का जाप भी करते हैं. मान्यता है कि इससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है.

2. गाय के दर्शन होना

हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और पूजनीय माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गाय में देवी-देवताओं का वास होता है. इसलिए सुबह उठते ही गाय के दर्शन करना शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है.

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3. तुलसी का पौधा दिखाई देना

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है. इसका संबंध माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि सुबह उठते ही तुलसी के दर्शन करने से घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. यही वजह है कि कई लोग रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं.

4. फूलों का दिखना

सुबह उठते ही खिले हुए फूल दिखना भी अच्छा माना जाता है. फूल खुशी, ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं. पूजा-पाठ में भी फूलों का खास महत्व है. देवी-देवताओं को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सुबह फूल देखने से मन खुश रहता है और दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है.

5. उगते हुए सूर्य के दर्शन

हिंदू धर्म में सूर्य देव को जीवन और ऊर्जा देने वाला माना जाता है. सुबह उगते सूरज को देखना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है. इससे जीवन में अच्छी ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहता है. इसलिए सुबह सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है.

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6. मंदिर या भगवान की तस्वीर दिखना

सुबह उठते ही भगवान की तस्वीर या मंदिर दिखना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि दिन की शुरुआत भगवान को याद करके करने से मन शांत रहता है. इससे मन में अच्छे विचार आते हैं और दिनभर काम करने का उत्साह बना रहता है.

7. जल से भरा कलश देखना

हिंदू धर्म में पानी से भरे कलश को शुभ माना जाता है. इसे सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना गया है. पूजा-पाठ और मांगलिक कामों में भी कलश रखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि सुबह उठते ही जल से भरा कलश दिखना अच्छा संकेत है. इसे घर में बरकत और खुशियां आने से जोड़कर देखा जाता है.

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