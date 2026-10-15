एक वॉशिंग मशीन में 3 ड्रम, 5 दरवाजों वाला फ्रिज, 115 इंच तक के टीवी, Haier ने घर के लिए लॉन्च किए नए प्रोडक्ट्स

Haier ने भारत में कई नए होम अप्लायंस लॉन्च किए हैं. इनमें AI फीचर्स वाली तीन ड्रम की वॉशिंग मशीन, पांच दरवाजों वाला फ्रिज और 115 इंच तक के Mini LED टीवी शामिल हैं. वॉशिंग मशीन की कीमत 1.30 लाख रुपये और फ्रिज की कीमत 2.59 लाख रुपये से ज्यादा है.

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घर के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी खरीदते समय लोग आम तौर पर उनकी कैपेसिटी, बिजली की खपत और कीमत देखते हैं. लेकिन अब कंपनियां ऐसे फीचर्स भी ला रही हैं, जिनसे घर के काम करने का तरीका बदल सकता है. कंपनी ने 'Elevate with Haier' इवेंट में नए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, Mini LED टीवी, वॉटर हीटर और किचन चिमनी लॉन्च की.

इस लॉन्च में सबसे ज्यादा ध्यान तीन ड्रम वाली वॉशिंग मशीन और पांच दरवाजों वाले फ्रिज ने खींचा. कंपनी का दावा है कि इन प्रोडक्ट्स में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़े धोने से लेकर खाने-पीने की चीजों को रखने तक के काम को आसान बना सकते हैं.

एक साथ तीन तरह के कपड़े धो सकेगी वॉशिंग मशीन

हायर की M3 सीरीज वॉशिंग मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिए गए तीन अलग-अलग ड्रम हैं. इसमें एक 10 किलो का मुख्य ड्रम और दो छोटे 1-1 किलो के ड्रम मिलते हैं. यानी इसकी कुल क्षमता 12 किलो है.

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इसका फायदा यह है कि घर के लोग रोजाना पहने जाने वाले कपड़े, बच्चों के कपड़े और नाजुक कपड़ों को अलग-अलग ड्रम में एक साथ धो सकते हैं. इसके लिए हर बार अलग वॉशिंग साइकिल चलाने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, मशीन में तीनों ड्रम एक साथ चलाने पर असल में कितना समय और बिजली बचेगी, यह इस्तेमाल और चुने गए वॉशिंग मोड पर निर्भर करेगा.

इस मशीन में AI Wash फीचर भी दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह कपड़ों के लोड के हिसाब से धुलाई का तरीका चुनने में मदद करता है. इसके अलावा Essence Wash फीचर डिटर्जेंट और पानी को पहले मिलाता है, जबकि Smart Dosing जरूरत के हिसाब से डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर देने के लिए बनाया गया है.

मशीन में कलर टचस्क्रीन, वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन से कंट्रोल करने का विकल्प भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि इसका Quick Clean फीचर कपड़ों को जल्दी धोने में मदद करता है.

हायर M3 सीरीज वॉशिंग मशीन की लॉन्च कीमत 1,30,000 रुपये बताई गई है. कंपनी इस पर चार साल की पूरी मशीन की वारंटी और मोटर पर 12 साल की वारंटी दे रही है.

पांच दरवाजों वाला फ्रिज, मॉड्यूलर किचन में भी होगा फिट

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Haier ने In-Vista नाम से पांच दरवाजों वाला साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर भी लॉन्च किया है. इसकी कीमत 2,59,990 रुपये है. कंपनी इसे भारत का पहला पांच दरवाजों वाला बिल्ट-इन फ्रिज बता रही है.

इस फ्रिज को खास तौर पर ऐसे घरों के लिए तैयार किया गया है, जहां किचन में फ्रिज को कैबिनेट के साथ एक ही डिजाइन में फिट करना हो. इसमें Bottom Heat Exchange टेक्नोलॉजी दी गई है.

कंपनी के मुताबिक, इससे फ्रिज के किनारों पर जगह छोड़े बिना इसे किचन कैबिनेट के साथ लगाया जा सकता है. हालांकि, इसे लगाने से पहले जगह और इंस्टॉलेशन से जुड़ी कंपनी की शर्तें देखना जरूरी होगा.

फ्रिज में पांच अलग-अलग तापमान वाले जोन दिए गए हैं. इनमें सामान्य फ्रिज, ताजे फल-सब्जियों के लिए अलग हिस्सा, कन्वर्टिबल जोन, फ्रीजर और डीप फ्रीज जोन शामिल हैं. कन्वर्टिबल जोन का तापमान -20 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक बदला जा सकता है. इसका मतलब है कि जरूरत के हिसाब से इस हिस्से को फ्रिज या फ्रीजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसमें अलग-अलग तापमान वाले हिस्सों के अलावा ऑटोमैटिक आइस मेकर और ऐप के जरिए कंट्रोल करने की सुविधा भी दी गई है. कंपनी का MRA Fresh फीचर फल और सब्जियों के लिए नमी बनाए रखने के लिए बनाया गया है. इसका मकसद इन्हें ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद करना है. हालांकि, खाने की चीजें कितने समय तक ताजी रहेंगी, यह उनके प्रकार और स्टोरेज की स्थिति पर भी निर्भर करेगा.

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115 इंच तक के Mini LED टीवी भी लॉन्च

हायर ने अपने टीवी पोर्टफोलियो में M70, M80 और M96 Mini LED सीरीज को भी पेश किया है. इनकी कीमत और स्क्रीन साइज अलग-अलग हैं, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुन सकें.

M70 सीरीज की शुरुआती कीमत 39,490 रुपये है. इसमें 43 इंच से लेकर 85 इंच तक के स्क्रीन विकल्प मिलते हैं. यह टीवी Google TV पर चलता है और इसमें Gemini सपोर्ट, Dolby Vision, HDR10+ और 120Hz गेमिंग सपोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं. इसमें 50 वॉट का 2.1-चैनल साउंड सिस्टम और Dolby Atmos भी मिलता है.

M80 सीरीज की शुरुआती कीमत 70,490 रुपये है. यह 55 इंच से 85 इंच तक के स्क्रीन साइज में उपलब्ध है. वहीं, M96 सीरीज उन लोगों के लिए है, जो घर में बहुत बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहते हैं. इसमें 100 इंच और 115 इंच के विकल्प दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत 4,19,990 रुपये है.

M96 सीरीज में SQD Mini LED टेक्नोलॉजी और 6.2.2-चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है. इतनी बड़ी स्क्रीन वाले टीवी उन लोगों के लिए आकर्षक हो सकते हैं, जो घर पर फिल्में देखने या बड़े कमरे में मनोरंजन का बेहतर अनुभव चाहते हैं. हालांकि, टीवी खरीदने से पहले कमरे का आकार, बैठने की दूरी और इंस्टॉलेशन की जगह पर भी ध्यान देना चाहिए.

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वॉटर हीटर और किचन चिमनी भी पेश की

हायर ने नए होम अप्लायंस के साथ Velox इलेक्ट्रिक स्टोरेज वॉटर हीटर और Halo किचन चिमनी भी लॉन्च की है. Velox वॉटर हीटर 15 लीटर और 25 लीटर की क्षमता में आता है. इसकी शुरुआती कीमत 13,990 रुपये है. कंपनी का दावा है कि इसमें सामान्य वॉटर हीटर के मुकाबले तेजी से पानी गर्म करने की सुविधा और सुरक्षा के लिए 11 फीचर दिए गए हैं.

वहीं, Halo किचन चिमनी की शुरुआती कीमत 23,000 रुपये है. इसमें 2,000 घन मीटर प्रति घंटे की सक्शन क्षमता दी गई है. कंपनी ने इसमें BLDC मोटर, धुएं को पहचानने वाला फीचर और ऑटो क्लीनिंग की सुविधा भी दी है. ये फीचर खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं और तेल की चिकनाई को संभालने में मदद करने के लिए हैं.

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