न्यूजीलैंड का घर में होगा शिकार! 7 साल बाद इतिहास रचने से 1 जीत दूर टीम इंडिया

न्यूजीलैंड की धरती पर सात साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराने का मौका है. भारतीय टीम शुक्रवार को माउंट माउंगानुई में होने वाले तीसरे वनडे में जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज अपने नाम कर सकती है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड के सामने अपनी घरेलू प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है. सीरीज में वापसी के लिए उसे अब बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे.

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न्यूजीलैंड ने घरेलू मैदान पर आखिरी वनडे सीरीज सात साल पहले गंवाई थी. तब भारत ने ही उसे मात दी थी. इसके बाद से कीवी टीम ने अपने घर में लगातार 11 वनडे सीरीज में हार का सामना नहीं किया. लेकिन मौजूदा सीरीज में भारत के खिलाफ दो हार और एक मुकाबला बेनतीजा रहने से उसकी यह लय टूट चुकी है. अब न्यूजीलैंड के सामने सीरीज हार से बचने की चुनौती है. इसके लिए उसे माउंट माउंगानुई में होने वाले दोनों मुकाबले जीतने होंगे.

The 𝗽𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗧𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮 welcomes #TeamIndia for the 4️⃣th ODI 🤩 🎥 A series-clinching win on our minds 💪 #NZvIND https://t.co/8InfgrM8ja — BCCI (@BCCI) November 12, 2026

भारत के पास इस तरह सात साल पुराना इतिहास दोहराने का मौका है. टीम इंडिया शुक्रवार को जीत के साथ सीरीज अपने नाम कर सकती है. वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश बाकी दोनों मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने की होगी.

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गेंदबाजों के बाद अब बल्लेबाजों की बारी

सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. ऑकलैंड और हैमिल्टन में पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिली, जिसके चलते बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहा. उन्हें विकेट बचाने के साथ-साथ ढीली गेंदों पर तेजी से रन बनाने की रणनीति अपनानी पड़ी.

अब माउंट माउंगानुई में हालात बदलने की उम्मीद है. मैच के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है. पिछले हफ्ते बारिश जरूर हुई थी, लेकिन मुकाबले से पहले मौसम खुलने के संकेत हैं. ऐसे में ग्राउंड स्टाफ को अपनी पसंद की पिच तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सकता है.

पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रही तो दोनों टीमों के बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकेंगे. शुरुआती दो मैचों में गेंदबाजों के सामने संघर्ष करने वाले बल्लेबाजों को इस बार बड़ी पारियां खेलने का मौका मिल सकता है. भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए यह अपने बल्लेबाजी क्रम को बेहतर साबित करने का अवसर होगा.

टेस्ट सीरीज की तैयारी में भी जुटीं टीमें

वनडे सीरीज के बीच दोनों टीमों का ध्यान टेस्ट क्रिकेट पर भी है. वनडे सीरीज खत्म होने के महज तीन दिन बाद पहला टेस्ट शुरू होना है. ऐसे में दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को दो हिस्सों में बांट दिया है.

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भारत ने कप्तान शुभमन गिल, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और कोचिंग स्टाफ के आधे सदस्यों को टेस्ट टीम के अभ्यास शिविर में भेज दिया है. न्यूजीलैंड ने भी टेस्ट कप्तान टॉम लैथम, कुछ प्रमुख खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के आधे सदस्यों को टेस्ट की तैयारियों के लिए रवाना कर दिया है.

ऐसे में वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबलों में दोनों टीमों की रणनीति पर टेस्ट तैयारियों का असर भी दिखाई दे सकता है. हालांकि, भारत के लिए फिलहाल सीरीज जीतने का मौका सबसे अहम है.

अय्यर की कप्तानी और शॉर्ट बॉल की चुनौती

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे में टीम की कमान संभालेंगे. हालांकि, इस सीरीज में अब तक उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. लेकिन न्यूजीलैंड की पिचों पर बल्लेबाजी करना किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहा है.

मैचों के दौरान तेज उछाल और गेंद की सीम मूवमेंट ने अय्यर के खिलाफ शॉर्ट बॉल की कमजोरी को फिर चर्चा में ला दिया है. हालांकि, सिर्फ इन दो मैचों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल कोई बड़ी समस्या बन गई है. शुक्रवार को बल्लेबाजी के लिए उतरते समय अय्यर को पिछले दोनों मुकाबलों को भुलाकर नई शुरुआत करनी होगी.

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माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. यहां खेले गए तीन वनडे मुकाबलों में से भारत ने दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच में उसे हार मिली है.

इस मैदान पर डे-नाइट वनडे मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड भी मजबूत रहा है. बे ओवल में पिछले चार डे-नाइट मुकाबले चेज करने वाली टीम ने जीते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम के सामने पहले गेंदबाजी करने का विकल्प अहम हो सकता है.

भारत के पास शुक्रवार को जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने का मौका है. न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने की आखिरी बड़ी उम्मीद है. सात साल पहले भारत ने ही उसके घरेलू मैदान पर वनडे सीरीज जीतने का सिलसिला तोड़ा था. अब एक बार फिर टीम इंडिया उसी इतिहास को दोहराने के करीब है.

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