scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मन्नत बजट के बाहर था', माता-पिता को खोने के बाद नहीं था घर, इमोशनल हुए शाहरुख खान

शाहरुख खान ने एक घर पाने की अपनी चाहत से लेकर 'मन्नत' के मालिक बनने तक के सफर को याद किया. हाल ही में दुबई में हुए एक कार्यक्रम में, करण जौहर ने सुपरस्टार की सफलता का श्रेय गौरी खान को भी दिया.

Advertisement
X
मन्नत पर बोले शाहरुख खान (Photo: Screengrab)
मन्नत पर बोले शाहरुख खान (Photo: Screengrab)

शाहरुख खान के लिए, घर सिर्फ वापस लौटने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां उन्हें शांति मिलती है और वे दुनिया का सामना करने के लिए फिर से नई ऊर्जा पा लेते हैं. दुबई में अपने नाम पर बने एक नए वॉटरफ्रंट टॉवर के लॉन्च के दौरान, सुपरस्टार ने बताया कि घर का क्या महत्व है. यह एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान खुद को रिचार्ज कर सकता है और खुद से फिर से जुड़ सकता है.

इस इवेंट के एक क्लिप में, एक्टर ने बताया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चाहत एक घर पाने की थी. शाहरुख खान ने समझाते हुए कहा, 'जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं; कभी दुख के दिन होते हैं तो कभी खुशी के; कुछ दिन बहुत शानदार होते हैं, तो कुछ दिन बहुत निराशाजनक भी हो सकते हैं. लेकिन दिन के आखिर में, आपको अपने खुद के घर ही वापस आना होता है.'

इवेंट में शाहरुख खान ने अपने शुरुआती संघर्ष को याद किया. उन्होंने बताया कि कम उम्र में माता-पिता को खोने के बाद उनके पास अपना कोई घर नहीं था. गौरी से शादी होने तक वे अपने खुद के घर के बिना ही रहे.

सम्बंधित ख़बरें

Shah rukh khan mannat house details
प्राइवेट थिएटर, क्रायोथेरेपी...कैसा दिखता है शाहरुख का नया 'मन्नत'?
Hanuman Ansh OTT Deal
हनुमान अंश पर बरसा पैसा, बिके OTT-TV राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील!
nitish bharadwaj Attack Ramayana
रामायण पर थम नहीं रहा 'कृष्ण' का गुस्सा, बोले- गुमराह कर रहे
Bulaye Chhathi Maa song release
छठ पूजा से पहले आयुष्मान खुराना-शरवरी का 'बुलाए छठी मां' गाना रिलीज
Kareena kapoor pendant controversy
करीना पेंडेंट विवाद: आयत पर बंटा मुस्लिम समाज, काजी ने उठाए सवाल

मन्नत को लेकर बोले शाहरुख खान
उन्होंने आगे कहा, 'वहां आप खुद को फिर से तैयार करते हैं, चीजों को नए सिरे से समझते हैं और फिर से इस कठिन दुनिया का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं. इसलिए, मैं घर के महत्व में बहुत विश्वास रखता हूं.'

Advertisement

अपने खुद के घर के बारे में बात करते हुए, शाहरुख खान ने कहा, 'गौरी और मैंने जो पहला घर खरीदा था, वह हमारी आर्थिक क्षमता से बाहर था. हमने जो आखिरी घर खरीदा, 'मन्नत', वह भी हमारी क्षमता से बाहर था. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप अपना सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो अल्लाह आपकी मदद करते हैं; ईश्वर आपकी मदद करते हैं.'

अपनी बात खत्म करते हुए शाहरुख खान ने कहा, 'अगर आप घर के लिए मन्नत मांगेंगे, दिल से चाहेंगे, तो आपको जिंदगी में सबसे खूबसूरत घर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपको आपके सपनों का घर देंगे. इसलिए, बड़ा सोचें, बड़ा विश्वास रखें और खुद पर तथा ईश्वर पर भरोसा रखें कि आपको अपने सपनों का घर जरूर मिलेगा.'

'मन्नत' का चल रहा रिनोवेशन
बता दें कि इस समय शाहरुख खान के बंगले में बड़े स्तर पर रिनोवेशन और विस्तार का काम चल रहा है. शाहरुख खान ने इसे साल 2001 में खरीदा था.  इसके एनेक्सी हिस्से में पहले करीब 6 मंजिलें थीं, अब इसमें 2 और मंजिलें जोड़ी जा रही है. जिसपर अभी काम चल रहा है और दिसंबर तक पूरे होने की संभावना है.

Advertisement

24 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म
काम की बात करें तो, शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चलती बस से नीचे गिरा मासूम बच्चा, CCTV में कैद खौफनाक मंजर, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान |
    खाद पर 12 साल में ₹16 लाख करोड़ खर्च, PM मोदी का बड़ा बयान |
    न्यूजीलैंड का घर में होगा शिकार! 7 साल बाद इतिहास रचने से 1 जीत दूर टीम इंडिया |
    Who Is Sonia Mann: राजनीति के लिए एक्ट्रेस ने छोड़ा शोबिज! AAP ने दिया टिकट, संभालेंगी पिता की विरासत? |
    कुमार विश्वास की बेटी-दामाद का रोमांटिक अंदाज, रॉयल ब्लू साड़ी में छाईं अग्रता, पति भी कुर्ते में लगें हैंडसम, Photos |
    'हर खेत में सोलर पावर पहुंचाने वाले हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण बनाएं', कंपनियों से PM मोदी की अपील |
    छेनी, चाकू और डंडों से पीटा... बेहोश होने पर युवक को एक्टिवा से घर के बाहर फेंका-VIDEO |
    'कुछ लोग समझते हैं देश का संविधान, लोकतंत्र उनकी जेब में है...', PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना |
    ओवैसी-चंद्रशेखर का मोर्चा यूपी में क्या करेगा 'खेला'? देखें विशेष |
    'गेहूं-चावल और गन्ने पर निर्भर न रहें', किसानों से PM मोदी की अपील, बताया आगे का प्लान
    Advertisement