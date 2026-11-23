उत्तर प्रदेश के आगरा में समय के साथ महिलाओं की दुनिया बदल रही है, कभी जिन क्षेत्रों में महिलाओं की मौजूदगी न के बराबर थी, आज वहां वे अपनी पहचान बना रही हैं. कारोबार हो या नौकरी, महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. खास बात यह है कि कामकाज को लेकर उनके भीतर की झिझक और डर भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. घर की बंदिशों से निकलकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती इन महिलाओं की कहानियां आगरा में आ रहे सामाजिक बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही हैं.

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पर्यटन नगरी आगरा में कभी महिला गाइड बहुत कम दिखाई देती थीं, लेकिन अब इस पेशे में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. विदेशी पर्यटकों को ताजमहल और शहर की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराने वाली महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं. महिला गाइड मोनिका शर्मा बताती हैं कि शुरुआत में उनके परिवार के लोग इस पेशे को अपनाने के पक्ष में नहीं थे, बाद में परिवार की सहमति तो मिली, लेकिन आने-जाने और काम करने को लेकर कई पाबंदियां थीं. हालांकि, समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और परिवार की सोच में भी बदलाव आया. आज उन्हें घर और बाहर, दोनों जगह काम करने की पूरी आजादी है.

पांच कमरों से शुरू किया होटल का कारोबार, अब चार गुना हुआ विस्तार

होटल इंडस्ट्री में भी महिलाओं ने अपनी मेहनत और हौसले से अलग मुकाम बनाया है. कभी महज पांच कमरों से होटल का कारोबार शुरू करने वाली रश्मि सिंह आज इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हैं. वह बताती हैं कि शुरुआत में इस काम को लेकर लोगों का नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे परिवार और समाज की सोच बदली. रश्मि के मुताबिक, आज उनके होटल में कमरों की संख्या शुरुआत के मुकाबले चार गुना हो चुकी है. इस सफर में कई चुनौतियां आईं, लेकिन अब उन्हें इस पेशे में किसी तरह का डर महसूस नहीं होता, उनका अनुभव बताता है कि आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर महिलाएं किसी भी कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं.

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पेठा कारोबार की संभाली कमान, दो बहनें चला रहीं दुकान

आगरा की विश्व प्रसिद्ध पेठा इंडस्ट्री को लंबे समय से पुरुषों का कारोबार माना जाता रहा है, लेकिन अब यहां भी महिलाएं आगे आ रही हैं. अनन्या और तान्या नाम की दो बहनों ने अपने बाबा के निधन के बाद परिवार के थोक और खुदरा पेठा कारोबार की जिम्मेदारी संभाल ली, वहीं, उनके पिता पेठा बनाने का कारखाना देखते हैं. अनन्या बताती हैं कि शुरुआत में दुकान पर बैठना और ग्राहकों से बातचीत करना उनके लिए थोड़ा अजीब था. हालांकि, धीरे-धीरे उन्होंने कारोबार की बारीकियां सीख लीं, अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकान की जिम्मेदारी निभा रही हैं. दोनों बहनों की पहल यह दिखाती है कि पारंपरिक कारोबार में भी महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं.

नौकरी करने वाली महिलाओं का भी बढ़ा आत्मविश्वास

यह बदलाव सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, नौकरीपेशा और कामगार महिलाओं में भी आत्मविश्वास बढ़ा है. पैथोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली रितिका जालौन और छवि बताती हैं कि अब उन्हें घर से कार्यस्थल तक आने-जाने में पहले जैसा डर महसूस नहीं होता. वे बताती हैं कि शुरुआत में परिवार के लोग उनके नौकरी करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे परिवार की सोच बदली. आज उनके परिवार के लोग उनके काम से खुश हैं, उन्हें घर और समाज में सम्मान भी मिल रहा है.

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आगरा की इन महिलाओं की कहानियां बताती हैं कि बदलाव सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सोच भी बदल रही है. कभी जिन रास्तों पर महिलाओं के कदम ठिठक जाते थे, आज उन्हीं रास्तों पर वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं. कहावत है कि जहां चाह, वहां राह. आगरा की ये महिलाएं इसे सच साबित कर रही हैं.

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