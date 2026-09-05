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गंजेड़‍ियों की वजह से रुका LIVE मैच, परेशान हुईं स्टार ख‍िलाड़ी, बोलीं- कम से कम कोर्ट के पास तो...

US Open में आर्यना सबालेंका और कामिला राखिमोवा के मुकाबले के दौरान अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई. एक दर्शक के गांजा पीने की शिकायत के बाद सबालेंका ने अंपायर से खेल रुकवाने को कहा. तेज बदबू से परेशान वर्ल्ड नंबर-1 की शिकायत पर स्टेडियम स्टाफ को स्टैंड्स में भेजा गया. हालांकि, सबालेंका ने मैच जीतकर चौथे दौर में जगह बना ली.

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US Open में आर्यना सबालेंका के मुकाबले के दौरान अजीबोगरीब चीज सामने आई (Photo: Reuters)
US Open में आर्यना सबालेंका के मुकाबले के दौरान अजीबोगरीब चीज सामने आई (Photo: Reuters)

Aryna Sabalenka US Open Weed Incident: अमेर‍िकन ओपन (US Open) में शुक्रवार (4 सितंबर) को उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब दुनिया की नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका (Aryna Sabalenka) को अपने मुकाबले के बीच खेल रोकने की शिकायत करनी पड़ी. वजह किसी की इंजरी या टेक्न‍िल इशु नहीं, बल्कि दर्शक दीर्घा (stands) से आ रही गांजे की तेज बदबू थी.

सबालेंका लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम (Louis Armstrong Stadium) में कामिला राखिमोवा (Kamila Rakhimova) के खिलाफ तीसरे दौर का मुकाबला खेल रही थीं. मैच के तीसरे गेम के दौरान उन्हें स्टैंड्स से आती तेज marijuana की गंध महसूस हुई.

आर्यना सबालेंका ने कहा- कोई गांजा पी रहा है...
यह अजीबोगरीब वाकया तब हुआ जब सबालेंका सर्विस कर रही थीं और स्कोर 30-0 था. कोर्ट के दक्षिणी छोर से सर्विस करने के दौरान वर्ल्ड नंबर-1 ने अचानक चेयर अंपायर की तरफ रुख किया और स्टैंड्स की ओर इशारा किया. उन्होंने अंपायर से कहा- कोई गांजा पी रहा है (Someone is smoking weed). 

इसके बाद सबालेंका ने अंपायर से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. उनका कहना था कि बदबू इतनी तेज थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था.

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सबालेंका ने कहा, "क्या आप उन्हें इस बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि इसकी गंध बेहद स्ट्रॉन्ग है.  सबालेंका की शिकायत के तुरंत बाद अंपायर ने मदद के लिए स्टेडियम स्टाफ को बुलाया. US Open के कर्मचारी स्टैंड्स में पहुंचे और यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर गांजे की बदबू कहां से आ रही है.

इस वजह से मैच कुछ देर के लिए बाधित हुआ. हालांकि, स्थिति संभाले जाने के बाद मुकाबला दोबारा शुरू हो गया.

मन्नारिनो भी कर चुके हैं शिकायत
एड्रियन मन्नारिनो भी टूर्नामेंट के दौरान मारिजुआना (गांजा) की गंध को लेकर अपनी उदासी जाहिर कर चुके हैं.  इस पूरे ड्रामे का असर सबालेंका के खेल पर ज्यादा देर तक नहीं दिखा. बेलारूस की इस खिलाड़ी ने राखिमोवा की चुनौती को पार करते हुए चौथे दौर में जगह बना ली.सबालेंका ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की. इस मकाबले में जीत के साथ सबालेंका का  यूएस ओपन खिताब बचाने का अभियान जारी है

 

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