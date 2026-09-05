दही-हंडी खत्म होते ही महिला पर गिरा लोहे का ढांचा, हुई मौत... परिवार ने केस करने से किया इनकार

पुणे के ओल्ड सांगवी इलाके में दही-हंडी कार्यक्रम के बाद लोहे का अस्थायी ढांचा हटाते समय हुए हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई. पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात हुई. मृतका की पहचान सलमा सलाउद्दीन पठान के रूप में हुई है.

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एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ओल्ड सांगवी में ‘विघ्नहर्ता मंडल’ की ओर से दही-हंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कर्मचारी वहां लगाए गए लोहे के अस्थायी ढांचे को हटाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान ढांचे का एक भारी हिस्सा अचानक नीचे गिर गया और उसकी चपेट में सलमा सलाउद्दीन पठान आ गईं.

परिवार ने आयोजनकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने से किया इनकार

हादसे में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतका का बेटा दही-हंडी कार्यक्रम आयोजित करने वाले मंडल से जुड़ा हुआ था. हादसे के बाद महिला के परिजनों ने आयोजनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया.

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परिवार की ओर से पुलिस से यह अनुरोध भी किया गया है कि घटना के संबंध में उनकी ओर से कोई मामला दर्ज न किया जाए. फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली है. अधिकारी के अनुसार, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लोहे का अस्थायी ढांचा किस वजह से गिरा और इसे हटाने के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे या नहीं. मामले की जांच जारी है.

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