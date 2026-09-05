Bhindi Recipe: लंच हो या डिनर बनाएं नारियल वाली भिंडी, इसका चटपटा स्वाद सबको भाएगा!
Coconut Bhindi Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसी भिंडी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार नारियल के साथ बनने वाली यह खास रेसिपी ट्राई करें. स्वाद में लाजवाब यह डिश लंच या डिनर, दोनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.
Coconut Bhindi Recipe: भिंडी की सब्जी कई लोगों की फेवरेट होती है. इसे कई अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है. आज हम आपको नारियल वाली भिंडी बनाना बताएंगे. नारियल और मसालों के साथ तैयार होने वाली यह सब्जी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है. दक्षिण भारत और कोंकण क्षेत्र में बनाई जाने वाली नारियल वाली भिंडी, जिसे भेंडे सुक्के भी कहा जाता है, अपनी खास खुशबू और मसालेदार स्वाद के लिए पसंद की जाती है.
इसमें नारियल के साथ सूखी लाल मिर्च, कोकम या इमली और तेप्पल जैसे पारंपरिक मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. यह सब्जी रोटी, पराठे के साथ-साथ दाल-चावल के साथ भी काफी टेस्टी लगती है. अगर आप भी रोजाना की भिंडी से थोड़ा अलग और टेस्टी खाना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
250 ग्राम भिंडी
½ कप ताजा या फ्रोजन कद्दूकस किया हुआ नारियल
5-6 सूखी लाल मिर्च
5-6 तेप्पल (अगर घर में हो)
4-5 कोकम के टुकड़े या ½ छोटा चम्मच इमली का गूदा
स्वादानुसार नमक