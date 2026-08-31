18 महीने के बेटे को सुलाया, 6 साल की बेटी को कमर से बांधा और कुएं में कूद गई मां, जानें पूरा मामला

तेलंगाना के मंचेरियल जिले के लिंगापुर गांव में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां 26 साल की एक महिला ने अपनी छह साल की बेटी के साथ कृषि कुएं में कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. महिला ने बेटी को अपनी कमर से बांध रखा था. घटना के बाद इलाके में मातम छा गया. मृतकों की पहचान गोटला राजिता और उनकी छह साल की बेटी अक्षिता के रूप में हुई है. राजिता की शादी करीब सात साल पहले जगतियाल जिले के गोल्लापल्ली मंडल के वेनुगुमतला निवासी मेरुगु अंजैया से हुई थी. दंपती के दो बच्चे थे. इनमें छह साल की बेटी अक्षिता और 18 महीने का बेटा महेंद्र शामिल हैं.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक राजिता पिछले कुछ समय से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी. बताया गया है कि पति-पत्नी के बीच मतभेद चल रहे थे. अंजैया कभी-कभी बच्चों से मिलने के लिए राजिता के मायके आता था. रविवार सुबह भी अंजैया राजिता के मायके पहुंचा था. उस समय राजिता के माता-पिता काम पर गए हुए थे. अंजैया ने घर पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कथित तौर पर विवाद हो गया.
विवाद के बाद अंजैया वहां से चला गया. इसके कुछ समय बाद राजिता ने कथित तौर पर अपनी छह साल की बेटी अक्षिता को साथ लिया और गांव के पास स्थित एक कृषि कुएं की तरफ चली गई. बताया गया है कि घर से निकलने से पहले राजिता ने अपने 18 महीने के बेटे महेंद्र को घर में सुला दिया था. इसके बाद वह अपनी छह साल की बेटी अक्षिता को लेकर कृषि कुएं के पास पहुंची. आरोप है कि राजिता ने बेटी को अपनी कमर से बांध लिया और फिर कुएं में छलांग लगा दी. इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया.
पति से विवाद के बाद महिला ने उठाया खौफनाक कदम
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक राजिता ने यह कदम उठाने से पहले अपनी बहन को फोन भी किया था. उसकी बहन जन्नाराम मंडल में रहती है. बताया गया है कि फोन पर राजिता ने अपनी बहन को बताया था कि वह क्या करने जा रही है. घटना का पता उस समय चला जब मां-बेटी के शव कुएं में मिले. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी में पति-पत्नी के बीच चल रहे मतभेद को घटना की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मां और बेटी की मौत के पीछे की पूरी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं. राजिता की शादी करीब सात साल पहले अंजैया से हुई थी. शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए. बड़ी बेटी अक्षिता छह साल की थी, जबकि बेटा महेंद्र अभी केवल 18 महीने का है. पिछले कुछ समय से राजिता बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी. बताया गया है कि पति अंजैया बच्चों से मिलने के लिए कभी-कभी वहां आता था. रविवार को भी वह बच्चों से मिलने पहुंचा था.
इसी दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद होने की बात सामने आई है. अंजैया के घर से जाने के कुछ समय बाद ही राजिता अपनी बेटी को लेकर कृषि कुएं की ओर चली गई. पुलिस ने मां-बेटी के शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस घटना से पहले हुई परिस्थितियों और पति-पत्नी के बीच हुए विवाद की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल वैवाहिक विवाद को घटना की संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का अभी पता लगाया जाना बाकी है.
पुलिस ने दोनों शव बरामद किए
लिंगापुर गांव की इस घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर दिया है. छह साल की बेटी को कमर से बांधकर मां के कुएं में कूदने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं. हालांकि घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं और राजिता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मां और बेटी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा चुके हैं. प्रारंभिक जांच में वैवाहिक मतभेद सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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