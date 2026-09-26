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मेरठ में किशोरी से रेप, कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर कई बार किया दुष्कर्म

मेरठ में एक नाबालिग लड़की ने आगरा में तैनात कॉन्स्टेबल पर शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है. नाबालिग के मुताबिक उसकी कॉन्स्टेबल से पहचान Snapchat के जरिए हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ने के बाद उसने शादी का वादा किया. लड़की का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में कॉन्स्टेबल ने उसके साथ कई बार रेप किया.

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पुलिस ने मामले की शुरू की जांच. (Photo: Representational )
पुलिस ने मामले की शुरू की जांच. (Photo: Representational )

मेरठ में एक नाबालिग लड़की ने आगरा में तैनात एक कॉन्स्टेबल पर शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है. लड़की के मुताबिक, कॉन्स्टेबल से उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट (Snapchat) के जरिए हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद कॉन्स्टेबल ने उससे शादी करने का वादा किया. इसके बाद पिछले कुछ महीनों में उसके साथ कई बार रेप किए जाने का आरोप है.

शुक्रवार को नाबालिग कंकरखेड़ा थाने पहुंची और कॉन्स्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दौराला के सर्कल ऑफिसर शिव ठाकुर ने शनिवार को बताया कि पुलिस आरोपों से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Snapchat से शुरू हुई थी बातचीत
नाबालिग ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उसकी कॉन्स्टेबल से मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. दोनों के बीच Snapchat पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे संपर्क बढ़ता गया. लड़की का आरोप है कि इसी दौरान कॉन्स्टेबल ने उससे शादी करने का भरोसा दिया.

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पीड़िता के मुताबिक, शादी का वादा करने के बाद कॉन्स्टेबल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान उसके साथ कई बार रेप किया. शिकायत के बाद अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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सबूत जुटा रही पुलिस
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल मामले में आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है और घटनाक्रम के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

अधिकारी ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मामले की स्थिति और आरोपों की पुष्टि से जुड़ी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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