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Money Plant Vastu: घर में मनी प्लांट है? पीली पत्तियां दिखें तो समझें ये बड़ा संकेत

Money Plant Vastu: मनी प्लांट को घर में सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. जानें इसकी पीली पत्तियां क्या संकेत देती हैं, मनी प्लांट से जुड़े जरूरी वास्तु नियम, दिशा और देखभाल के तरीके.

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Money Plant Vastu
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Money Plant Vastu: घर की सजावट के साथ-साथ मनी प्लांट को सुख-समृद्धि से जोड़कर भी देखा जाता है. वास्तु शास्त्र में इसे शुभ पौधों में शामिल किया जाता है. ऐसे में अगर अचानक इसकी हरी पत्तियां पीली पड़ने लगें तो लोग इसे वास्तु से जोड़कर देखने लगते हैं. वास्तु मान्यता के अनुसार मनी प्लांट की खराब होती स्थिति घर की आर्थिक स्थिति और सुख-शांति से जुड़े संकेत दे सकती है. 

हालांकि, हर बार पत्तियों का पीला होना किसी वास्तु दोष का संकेत हो, ऐसा जरूरी नहीं है. पौधे की देखभाल में हुई छोटी-सी गलती, ज्यादा पानी, कम रोशनी या खराब ड्रेनेज भी इसकी वजह हो सकती है. मनी प्लांट की पत्तियां पीली होने पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

आर्थिक परेशानी का संकेत मानते हैं

वास्तु मान्यता के अनुसार अगर घर में रखा मनी प्लांट बार-बार पीला पड़ रहा है तो इसे आर्थिक मामलों में सावधानी का संकेत माना जाता है. ऐसी स्थिति में खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान देना चाहिए.  

घर के माहौल से भी जोड़कर देखा जाता है

वास्तु के अनुसार मनी प्लांट की सूखी या पीली पत्तियों को लंबे समय तक पौधे पर नहीं छोड़ना चाहिए.  माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है, तनाव या कलह का माहौल बढ़ सकता है.  इसलिए पीली और पूरी तरह सूख चुकी पत्तियों को समय-समय पर हटा देना चाहिए. 

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काम में रुकावट का संकेत

वास्तु मान्यता में मनी प्लांट का लगातार खराब होना कामकाज में आने वाली रुकावटों और तरक्की धीमी होने से भी जोड़कर देखा जाता है. अगर पौधा लगातार सूख रहा है तो उसकी जगह, पानी और देखभाल पर भी ध्यान देना चाहिए. 

सही दिशा में रखें मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.  इसे गलत दिशा में रखने से पौधे के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की मान्यता है.  हालांकि, पौधे के वास्तविक स्वास्थ्य के लिए दिशा से ज्यादा रोशनी, पानी और मिट्टी की जल निकासी महत्वपूर्ण होती है. 

ज्यादा पानी भी हो सकता है वजह

मनी प्लांट की पत्तियां पीली होने की सबसे आम वजहों में जरूरत से ज्यादा पानी देना शामिल है. अगर मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है तो जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और जड़ें खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.  इसलिए रोजाना पानी देने के बजाय मिट्टी की ऊपरी परत सूखने का इंतजार करना बेहतर है. 

रोशनी की कमी से भी पीली पड़ सकती हैं पत्तियां

मनी प्लांट को बहुत तेज सीधी धूप की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूरी तरह अंधेरी जगह भी इसके लिए सही नहीं है.  तेज सीधी धूप पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि बहुत कम रोशनी में पौधे की ग्रोथ कमजोर हो सकती है.  इसके लिए तेज लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी वाली जगह बेहतर मानी जाती है. 

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गमले में ड्रेनेज का रखें ध्यान

अगर गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद नहीं हैं तो पानी जमा हो सकता है. इससे जड़ों में सड़न और पत्तियों के पीले होने की समस्या बढ़ सकती है.  इसलिए ऐसे गमले का इस्तेमाल करें जिसमें पानी आसानी से बाहर निकल सके. 

पीली पत्तियां दिखें तो क्या करें?

सबसे पहले मिट्टी की नमी जांचें.  अगर मिट्टी बहुत गीली है तो कुछ समय तक पानी देने से बचें.  पौधे को तेज लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी वाली जगह पर रखें.  पूरी तरह पीली या सूखी पत्तियों को साफ कैंची से हटा सकते हैं.  साथ ही गमले में पानी जमा न होने दें.  अगर पत्तियां लगातार पीली होती रहें तो जड़ों और पौधे की स्थिति की जांच करना जरूरी है. 

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