भारत के खिलाफ ब्राजील की सुपरस्टार टीम तैयार... विनीसियस-रफिन्हा भी स्क्वॉड में

भारत के खिलाफ 3 अक्टूबर को होने वाले ऐतिहासिक मुकाबले के लिए ब्राजील ने अपनी 26 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (साल्ट लेक स्टेडियम) में होने वाले इस मुकाबले के लिए कोच कार्लो एंसेलोटी ने ऐसी टीम चुनी है, जिसमें विनीसियस जूनियर, रफिन्हा और एंड्रिक जैसे बड़े सितारे शामिल हैं.

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यह सीनियर मेन्स इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत और ब्राजील की पहली भिड़ंत होगी. पांच बार की विश्व चैम्पियन टीम ब्राजील के सामने भारत के लिए चुनौती बेहद बड़ी होगी. फीफा रैंकिंग में ब्राजील पांचवें और भारत 138वें स्थान पर है.

ब्राजील के आक्रमण की कमान रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर और बार्सिलोना के राफिन्हा जैसे स्टार खिलाड़ियों के हाथों में होगी. रियल मैड्रिड के युवा फॉरवर्ड एंड्रिक भी टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा चेल्सी के एस्टेवाओ और जोआओ पेड्रो, बोर्नमाउथ के रेयान, फ्लामेंगो के पेड्रो और सैमुअल लिनो को भी टीम में शामिल किया गया है. यानी भारत के डिफेंस के सामने ब्राजील का अटैक बड़ी चुनौती पेश करने वाला है.

मिडफील्ड में आर्सेनल के नए स्टार ब्रूनो गुइमारेस को जगह मिली है. वह अगस्त में न्यूकैसल यूनाइटेड से आर्सेनल में शामिल हुए थे. उनके साथ आंद्रे सैंटोस, ब्रेनो बिडोन, डेनिलो सैंटोस, डगलस लुइज और गैब्रियल बोंटेम्पो भी टीम का हिस्सा हैं. डगलस लुइज भी जुवेंटस की मौजूदा टीम में शामिल हैं.

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डिफेंस में ब्राजील ने अनुभव और युवा जोश का मिश्रण रखा है. पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) के मार्क्विन्होस और आर्सेनल के गेब्रियल मैगलहेस डिफेंस को अनुभव देंगे. वहीं मैनचेस्टर सिटी के विटोर रीस, नॉटिंघम फॉरेस्ट के जैर, रोमा के वेस्ले और PSV के माउरो जूनियर को भी टीम में चुना गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद यह एंसेलोटी की पहली टीम है और इसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. वर्ल्ड कप की 26 सदस्यीय टीम में शामिल रहे सिर्फ 9 खिलाड़ी इस बार भी चुने गए हैं. विनीसियस जूनियर, राफिन्हा, एंड्रिक, ब्रूनो गुइमारेस, मार्क्विन्होस, गेब्रियल मैगलहेस, डगलस सैंटोस, डेनिलो सैंटोस और रेयान अपनी जगह बचाने में सफल रहे. वहीं नेमार जूनियर के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बाद उनका नाम टीम में नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जाएगी ब्राजीली टीम

कासेमिरो, एलिसन, एडरसन, डैनिलो और वेवर्टन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी इस बार नहीं चुना गया है. भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ब्राजील ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैच खेलेगा. पहला मुकाबला 25 सितंबर को टाउन्सविले और दूसरा 29 सितंबर को ब्रिस्बेन में होगा. इसके बाद ब्राजील की टीम कोलकाता पहुंचेगी.

वहीं भारतीय टीम के कोच खालिद जमील ने भी पनामा, ब्राजील और उरुग्वे के खिलाफ होने वाले फ्रेंडली मुकाबलों के लिए 26 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. इसमें गुरप्रीत सिंह संधू, अनवर अली, अनिरुद्ध थापा, सहल अब्दुल समद और मनवीर सिंह जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं.

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ब्राजील फ़ुटबॉल टीम: ह्यूगो सूजा, पेड्रो मोरिस्को, ओटावियो, आर्थर डायस, डगलस सैंटोस, गेब्रियल मैगलहेस, जैर तावारेस दा सिल्वा, मार्क्विनहोस, मैथ्यूजिन्हो, माउरो जूनियर, विटोर रीस, वेस्ले, एंड्री सैंटोस, ब्रेनो बिडोन, ब्रूनो गुइमारेस, डेनिलो सैंटोस, डगलस लुइज, गेब्रियल बोंटेम्पो, एंड्रिक, एस्टेवाओ, जोआओ पेड्रो, रफिन्हा, रेयान, पेड्रो, सैमुअल लिनो और विनीसियस जूनियर.

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