रिपोर्ट में विटामिन-डी का लेवल 20 ng/mL से नीचे? डॉक्टर से जानें कितना गंभीर है मामला और क्या है इलाज

विटामिन डी की कमी होना अब एक आम समस्या बन गई है. इसकी कमी कितनी है ये देखने के लिए डॉक्टर टेस्ट कराते हैं. इसकी रिपोर्ट में कुछ लोगों में विटामिन- डी का लेवल 20 ng/mL से भी कम होता है. इतना लेवल होने पर क्या करना चाहिए. क्या इसको बढ़ाने के लिए दवाओं की जरूरत है या फिर धूप और खानपान से ही ठीक हो जाएगा. इस बारे में एक्सपर्ट ने बताया है.

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डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन- डी शरीर में सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है. यह कैल्शियम के अवशोषण, मांसपेशियों की कार्यक्षमता और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. अगर किसी के शरीर में विटामिन- डी कम हो जाता है तो इससे कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि विटामिन डी कम हो गया है तो मेडिकल स्टोर जाकर खुद से दवाएं लेना शुरू कर दें.

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विटामिन डी का लेवल 20 से नीचे आने पर क्या करें

इस बारे में जीटीबी अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ अजीत कुमार ने बताया है. वह कहते हैं कि विटामिन डी की कमी कितनी है और इलाज कितने समय तक करना है, यह व्यक्ति की उम्र, लक्षण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को देखकर तय किया जाता है. आमतौर पर कई डॉक्टर और लैब 20 ng/mL से कम स्तर को विटामिन डी की कमी मानते हैं. ऐसे मामलों में डॉक्टर सप्लीमेंट दे सकते हैं. इसमें रोजाना डोज की जरूरत हो सकती है. डोज की सही मात्रा डॉक्टर ही तय करते हैं.

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वैसे 20 ng/mL से कम होने पर इसको बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट के साथ- साथ बेहतर खानपान और धूप भी जरूरी है. आप ये करें कि रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट हल्की धूप लें. खानपान का ध्यान रखें.अपनी डाइट में अंडे की जर्दी, फैटी फिश, मशरूम और दूध या संतरे का जूस जिनमें ऊपर से विटामिन डी मिला हो ले सकते हैं. अगर लेवल को तेजी से सामान्य करना हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी3 (कोलकैल्सीफेरोल) के सप्लीमेंट ले सकते हैं.

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Vitamin D की कमी से क्या लक्षण हो सकते हैं?

हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द

कमर या पैरों में दर्द

मांसपेशियों में कमजोरी

जल्दी थकान

बार-बार ऐंठन या शरीर में खिंचाव

सीढ़ियां चढ़ने या चलने में कमजोरी

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