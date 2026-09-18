BCCI बदलेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? अगरकर की जगह ले सकता है ये धुरंधर, 25 टेस्ट मैच खेल चुका

टीम इंडिया के मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. अगरकर के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर अगर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के साथ सहमति नहीं बनती है, तो पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल को नया चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब छह महीनों से पार्थिव का नाम बीसीसीआई के भीतर इस पद के संभावित दावेदार के तौर पर चर्चा में है.

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अजीत अगरकर को एक्सटेंशन देने की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारतीय क्रिकेट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्थिव के नाम को लेकर पहले से ही गंभीर विचार-विमर्श चल रहा है. बीसीसीआई ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और आने वाले हफ्तों में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

अजीत अगरकर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम्स का चयन किया. इसके अलावा ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम भी चुनी गई. रिपोर्ट के अनुसार यह मौजूदा चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर उनकी आखिरी सेलेक्शन मीटिंग हो सकती है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को मुंबई में वार्षिक आम बैठक (AGM) के बाद सिर्फ इतना कहा कि एजीएम ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत किया है.

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रिव्यू मीटिंग से नदारद रहे थे अगरकर

अजीत अगरकर की स्थिति को लेकर चर्चा उस समय और बढ़ गई, जब वह भारतीय क्रिकेट की एक अहम रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हुए. इस बैठक में बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी, हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और ओडीआई कप्तान शुभमन गिल, टी20I कप्तान श्रेयस अय्यर और CoE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने अगरकर की गैरमौजूदगी की वजह शहर से बाहर होना बताई थी. हालांकि, घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैठक में भारतीय क्रिकेट से जुड़े लगभग सभी प्रमुख लोग मौजूद थे और ऐसे समय में चीफ सेलेक्टर की अनुपस्थिति असामान्य थी.

41 साल के पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 ओडीआई और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. अगर वह चयन समिति के चेयरमैन बनते हैं तो मौजूदा पैनल में टेस्ट मैचों के लिहाज से सबसे अनुभवी सदस्य होंगे. शिवसुंदर दास ने 23, प्रज्ञान ओझा ने 24, आरपी सिंह ने 14 और अजय रात्रा ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले. पार्थिव ने संन्यास के बाद क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखा है. वह फिलहाल गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट और बैटिंग कोच की भूमिका में हैं. साथ ही अपनी उपलब्धता के अनुसार कमेंट्री करते हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, अगले आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) सीजन में गुजरात टाइटन्स के साथ पार्थिव पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना थी. लेकिन अगर बीसीसीआई उन्हें चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त करता है तो फ्रेंचाइजी को अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव करना पड़ सकता है. फिलहाल अजीत अगरकर के भविष्य पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस सबके बीच पार्थिव का नाम संभावित विकल्प के तौर पर मजबूती से सामने आया है.

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