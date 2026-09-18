scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BCCI बदलेगा टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? अगरकर की जगह ले सकता है ये धुरंधर, 25 टेस्ट मैच खेल चुका

भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम के लिए अगले 12 महीने बेहद अहम हैं. अफ्रीका महाद्वीप में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर तैयारियां चल रही हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 भी जारी है. ऐसे में चयन समिति के नेतृत्व को लेकर बीसीसीआई का फैसला महत्वपूर्ण होगा.

Advertisement
X
पार्थिव पटेल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनेंगे चीफ सेलेक्टर? (Photo: PTI)
पार्थिव पटेल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनेंगे चीफ सेलेक्टर? (Photo: PTI)

टीम इंडिया के मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. अगरकर के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर अगर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के साथ सहमति नहीं बनती है, तो पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल को नया चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब छह महीनों से पार्थिव का नाम बीसीसीआई के भीतर इस पद के संभावित दावेदार के तौर पर चर्चा में है.

अजीत अगरकर को एक्सटेंशन देने की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारतीय क्रिकेट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्थिव के नाम को लेकर पहले से ही गंभीर विचार-विमर्श चल रहा है. बीसीसीआई ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और आने वाले हफ्तों में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

अजीत अगरकर ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम्स का चयन किया. इसके अलावा ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम भी चुनी गई. रिपोर्ट के अनुसार यह मौजूदा चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर उनकी आखिरी सेलेक्शन मीटिंग हो सकती है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को मुंबई में वार्षिक आम बैठक (AGM) के बाद सिर्फ इतना कहा कि एजीएम ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Kapil Dev on India vs Pakistan handshake and Imran khan
'सरकार का फैसला...', भारत-PAK हैंडशेक विवाद पर कपिल की दो टूक
Abhishek Sharma Yuvraj Singh message
युवराज के गुरुमंत्र से चमके अभिषेक, 30 गेंदों में जड़ा शतक
Vaibhav Suryavanshi
छक्कों की रेस में अभिषेक ने वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ा
Hardik Pandya
हार्दिक पंड्या की वापसी पर कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान
Tripurana Vijay
भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, इस स्पिनर की अचानक हुई एंट्री
Advertisement

रिव्यू मीटिंग से नदारद रहे थे अगरकर
अजीत अगरकर की स्थिति को लेकर चर्चा उस समय और बढ़ गई, जब वह भारतीय क्रिकेट की एक अहम रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं हुए. इस बैठक में बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी, हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और ओडीआई कप्तान शुभमन गिल, टी20I कप्तान श्रेयस अय्यर और CoE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने अगरकर की गैरमौजूदगी की वजह शहर से बाहर होना बताई थी. हालांकि, घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैठक में भारतीय क्रिकेट से जुड़े लगभग सभी प्रमुख लोग मौजूद थे और ऐसे समय में चीफ सेलेक्टर की अनुपस्थिति असामान्य थी.

41 साल के पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 ओडीआई और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. अगर वह चयन समिति के चेयरमैन बनते हैं तो मौजूदा पैनल में टेस्ट मैचों के लिहाज से सबसे अनुभवी सदस्य होंगे. शिवसुंदर दास ने 23, प्रज्ञान ओझा ने 24, आरपी सिंह ने 14 और अजय रात्रा ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले. पार्थिव ने संन्यास के बाद क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखा है. वह फिलहाल गुजरात टाइटन्स (GT) के असिस्टेंट और बैटिंग कोच की भूमिका में हैं. साथ ही अपनी उपलब्धता के अनुसार कमेंट्री करते हैं.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) सीजन में गुजरात टाइटन्स के साथ पार्थिव पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना थी. लेकिन अगर बीसीसीआई उन्हें चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त करता है तो फ्रेंचाइजी को अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव करना पड़ सकता है. फिलहाल अजीत अगरकर के भविष्य पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस सबके बीच पार्थिव का नाम संभावित विकल्प के तौर पर मजबूती से सामने आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यहां एक्स्ट्रा अफेयर पर महिला को 100 कोड़ों की सजा, दर्द की वजह से हुई बेहोश |
    राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर निकला काला कोबरा, VIP लाउंज में घुसा सांप-VIDEO |
    आर्ट‍िस्ट होना ज्यादा भाता है या पॉलि‍टीश‍ियन? देखें आजतक पर मैथ‍िली ठाकुर से खास बातचीत |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद को लेकर सवाल, BJP नेता किरीट सोमैया ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम, कोर्ट जाने की चेतावनी |
    सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा बॉलीवुड का धुरंधर कपल, लिया बप्पा का आशीर्वाद |
    Handi Mushroom recipe: साबुत लहसुन डालकर घर पर बनाएं हांडी मशरूम, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले! |
    राहुल गांधी की इंदौर में सभा... IDA ने कांग्रेस से वसूल लिए 14.11 लाख रुपये; BJP ने दिया नियमों का हवाला |
    'जीत के बाद नहीं निकलेगा कोई विक्ट्री जुलूस...' डूसू नतीजों से पहले हाईकोर्ट का बड़ा आदेश |
    युवराज सिंह के गुरुमंत्र से चमके अभिषेक शर्मा, 30 गेंदों में जड़ा शतक
    Advertisement