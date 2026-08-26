क्या Mumbai Indians में होगी यशस्वी जायसवाल की एंट्री? RR ने किया चौंकाने वाला खुलासा, फैन्स के लिए आ गई बड़ी खबर!

पिछले कुछ समय से आईपीएल ट्रेड को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है. कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा था कि भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़कर मुंबई इंडियंस (MI) में शामिल हो सकते हैं.

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लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान आ गया है, जिसने इन तमाम अटकलों और अफवाहों को खारिज कर दिया है. ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम हार्दिक पंड्या को ट्रेड कर टीम में लाना चाहती है.

क्या मुंबई इंडियंस से जुड़ रहे थे जायसवाल?

क्रिकेट फैन्स भी सोशल मीडिया पर ऐसा दावा कर रहे थे कि मुंबई इंडियंस यशस्वी को अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रही है. इसके बदले वह राजस्थान की टीम को हार्दिक पंड्या ऑफर कर सकते हैं. हालांकि, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.

वैभव सूर्यवंशी के आने से कम हुई यशस्वी की अहमियत?

15 साल के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद ऐसी खबरें उड़ने लगीं कि रॉयल्स का ध्यान अब नए युवा टैलेंट पर ज्यादा है. अफवाहें यहां तक थीं कि इसी वजह से पूर्व कप्तान संजू सैमसन ने भी टीम छोड़ी थी और चेन्नई सुपर किंग्स का रुख किया था. इसी माहौल के बीच जायसवाल के भी टीम से नाराज होने और RR छोड़ने के कयास लगाए जाने लगे.

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आखिर राजस्थान रॉयल्स ने क्या कहा?

रॉयल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिवेज स्पोर्ट्स से बात करते हुए इन सभी बातों का खंडन करते हुए साफ किया कि यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2027 के लिए उनकी योजनाओं का अहम हिस्सा हैं. अधिकारी के मुताबिक जायसवाल ने कभी भी टीम छोड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई है. फ्रेंचाइजी अगले सीजन की तैयारियाँ जायसवाल को ध्यान में रखकर ही कर रही है. टीम किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रही है.

दमदार रहा है जायसवाल का प्रदर्शन

साल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के साथ अपना आईपीएल डेब्यू करने वाले जायसवाल टीम की रीढ़ की हड्डी रहे हैं. पिछले सीजन में भी उन्होंने 16 पारियों में 152.50 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 427 रन बनाए थे और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन पिछले सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही थी.

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