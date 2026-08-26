टॉक्सिक के बाद अब प्रभास की 'स्पिरिट' को लेकर बड़ा अपडेट, डायरेक्टर का दावा, बोले- मिलेगा A सर्टिफिकेट

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है कि प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' को 'A' सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे यह साफ हो गया है कि यह फिल्म परिवार के साथ देखने वालों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा रही है. 'रोमांचकम' के ट्रेलर लॉन्च पर बोलते हुए डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म के हिंसक और इंटेंस कंटेंट की वजह से इसे एडल्ट रेटिंग मिलने की उम्मीद है.

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फिल्ममेकर ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और अहम बात पर भी चर्चा की. इसकी रिलीज डेट का एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' (जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा हैं) के साथ क्लैश. जहां 'स्पिरिट' 5 मार्च, 2027 को रिलीज होने वाली है, वहीं 'वाराणसी' 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी, जिससे दोनों फिल्मों के बीच लगभग 37 दिनों का अंतर होगा.

संदीप रेड्डी वांगा ने क्या कहा?

संदीप ने 'रोमांचकम' के लॉन्च इवेंट में 'स्पिरिट' के बारे में बात की. भद्रकाली पिक्चर्स को संदीप और उनके भाई प्रणय रेड्डी वांगा चलाते हैं. 'स्पिरिट' में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं और यह फिल्म मार्च 2027 में रिलीज़ होने वाली है.

दोनों फिल्मों के बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद के साथ, संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया कि क्या 'स्पिरिट' और 'वाराणसी' की रिलीज के बीच का अंतर काफी होगा. उन्हें दोनों फिल्मों के एक-दूसरे के करीब आने को लेकर कोई चिंता नहीं दिखी.

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डायरेक्टर ने कहा, 'यह काफी होगा. लगभग 37 दिनों का अंतर है. साथ ही, वह फिल्म ('वाराणसी') 'स्पिरिट' से बड़ी है.'

बातचीत के दौरान फिल्ममेकर से क्लैश के बारे में फिर से पूछा गया. उस मौके पर उन्होंने मजाक में कहा कि शायद रिपोर्टर चाहते थे कि 'स्पिरिट', 'वाराणसी' के रास्ते से हट जाए, जिससे इवेंट में हंसी-मजाक का माहौल बन गया.

'स्पिरिट' के साथ संदीप रेड्डी वांगा 2023 में 'एनिमल' पर साथ काम करने के बाद टी-सीरीज में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने इस आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है, जिसे भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा ने प्रोड्यूस किया है.

फिल्म की कास्टिंग को लेकर विवाद

यह प्रोजेक्ट अपनी कास्टिंग को लेकर भी चर्चा में रहा है. पहले खबरें थीं कि काम के घंटों की मांगों को लेकर मतभेदों के बाद दीपिका पादुकोण फिल्म से हट गई थीं, जिसके बाद खबर आई कि तृप्ति डिमरी, जिन्होंने संदीप रेड्डी वांगा के साथ 'एनिमल' में काम किया था, कास्ट में शामिल हो गई हैं. प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने बाद में कहा कि फीस और टाइमिंग इस बदलाव की वजहें थीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि दीपिका ने फिल्म के मुनाफे में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी.

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उन्होंने कहा, 'वजह वही है जो पहले बताई गई थी. एक तो फीस थी, दूसरी टाइमिंग. इसके अलावा कुछ और वजहें भी थीं. जल्द ही बात हद से आगे बढ़ गई. देखिए, वह कुछ भी मांग सकती हैं. अगर हम देना चाहें, तो दे सकते हैं. लेकिन हमारे लिए बजट का हिसाब-किताब भी सही बैठना चाहिए. हमें लगा कि बात नहीं बन रही है. इसीलिए हमने दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचा. जैसे ही हमने दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू किए, उन्होंने सब कुछ लीक करना शुरू कर दिया.'

'स्पिरिट' 5 मार्च 2027 को रिलीज़ होगी. संदीप रेड्डी वांगा ने कन्फर्म किया है कि प्रभास की यह फिल्म एक एडल्ट-रेटेड एक्शन ड्रामा होगी.

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